Altın Joystik Ödülleri 2022 Adayları Belli Oldu

Altın Joystick Ödülleri için oylama başladı ve 17 kategoride onlarca oyun ödüle layık görüldü.

En çok ödüle aday gösterilen oyun Elden Ring. FromSoftware'in bu yılın başlarında piyasaya sürdüğü oyun dört kategoride aday gösterildi. Bunlar; Geliştiricisi En İyi Çok Oyunculu Oyun, En İyi Görsel Tasarım, Yılın PlayStation Oyunu ve Yılın Stüdyosu.

Elden Ring En Çok Ödüle Aday Olan Oyun Konumunda

Horizon Forbidden West, Elden Ring ile paylaştığı Görsel Tasarım adaylıklarına ek olarak En İyi Hikâye Anlatımı dalında da aday gösterilen en fazla ikinci aday olan oyunlar arasında yer alıyor. Ödül gecesi ayrıca Final Fantasy için de önemli bir geceye dönüşebilir. Final Fantasy oyunları da pek çok ödülde aday konumundalar.

Bağımsız oyunlar için de büyük bir gece olacak gibi görünüyor. Pek çok bağımsız oyun ödüllerde yerini almış durumda.

Oylama şu anda açık ve 4 Kasım'da kapanacak. O tarihten kısa bir sonra, 7 Kasım'da ise son kategori olan Yılın En İyi Oyunu için oylama açılacak. Bu prestijli ödülün kazananı, diğer tüm kazananlarla birlikte 22 Kasım'daki Altın Joystick Ödülleri töreninde açıklanacak. Tüm ödül ve adaylara göz atmak ve oylarınızı kullanmak için buraya gidebilirsiniz.