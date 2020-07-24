'Yok Artık' Dedirten Altın Kaplama PlayStation 5 Duyuruldu!

Sony tarafından önümüzdeki aylarda satışa sunulacak olan PlayStation 5, en azından ülkemizde, oldukça yüksek bir fiyat etiketi ile karşımıza çıkabilir. Bu dozajı daha da yukarıya taşımak isteyen pahalı aksesuar markası Truly Exquisite yayınladığı video ile altın kaplama PlayStation 5 modelinin duyurusunu yaptı.

Altın Kaplama PlayStation 5 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Tasarımı ile ağır toplara tutulan PlayStation 5 adeta oyuncuları ikiye böldü. Nitekim siz, bu tasarımı beğeniyor ya da beğenmiyor olabilirsiniz. Öte taraftan herkesin kabul edebileceği bir durum var ki, PlayStation 5'i altına batırmak pek de mantıklı bir durum değil.

Yine de nihayetinde buradayız.

Truly Exquisite yayınladığı yeni bir video ile birlikte 24 ayar altın ile kaplanmış PlayStation 5'i ve yine 24 ayar altın ile kaplanmış olan aksesuarlarını duyurdu.

Bu ultra lüks kaplamanın yeni nesil konsolu nasıl etkileyeceği de merak edilen detaylardan birisi. Çünkü PlayStation 5, tüm zamanların en ağır ikinci konsolu olmaya hazırlanıyor ve bu ölçeklerde bir altın kaplamanın çok ama çok ağır bir konsolla karşılaşmamıza neden olacağını söyleyebiliriz. Gerçi, bizim değil.

Peki fiyat noktasında neler biliyoruz? Henüz konuşmak için erken. Öte taraftan 2013 yılında 24 ayar altın kaplama ile satışa sunulan Xbox One yaklaşık 7.700 dolar fiyat etiketine sahipti ki, bu da günümüz kuru ile yaklaşık 52,750 TL yapıyor. Yeni konsolun satışa sunulmasından sonra altın kaplamalı bu modelin fiyatını da öğrenmiş olacağız.

Truly Exquisite CEO'su Kunal Patel konu hakkında yaptığı açıklamada aşağıdaki ifadeleri kullandı:

"PlayStation 5 muhtemelen en çok beklenen oyun konsolu ve birçok insan bu sürümü yıllardır bekliyor. Gerçekten öne çıkmak isteyen kişiler için hazırladığımız PlayStation 5 sürümü popüler bir seçim olacaktır. En seçkin müşterilerimizin bazıları ellerinde renderların olduğunu ve bunları piyasaya sürülmeden sipariş etmek istediklerini belirtiyor."

Sony, PlayStation 5'in çıkış tarihini 'Holiday 2020' olarak duyurdu. Yani elimizde fiyatlandırma bilgisi ve çıkış tarihi net olarak bulunmuyor. Önümüzdeki ay gerçekleşeceği söylenen State of Play etkinliğinde bu konu ile ilgili daha fazla detaya ulaşmayı bekliyoruz. O zamana kadar PlayStation 4'ünüzü altın renkli bir kalemle boyayabilir ya da kalay folyo ile kaplayabilirsiniz.