Altın Kaplamalı iPad Pro Fiyatı Dudak Uçuklatıyor!

Altın kaplamalı iPad Pro fiyatı adeta dudak uçuklattı. Rusya merkezli lüks ürünler üreticisi Caviar, Apple firması tarafından geliştirilen tableti 1 kilogram altın ile kapladı. Cihazın değeri ise inanılmaz bir şekilde arttı. Dünyada yalnızca bir tane olan altın kaplamalı cihaza ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Altın Kaplamalı iPad Pro Fiyatı Nedir?

Rusya merkezli lüks ürünler üreticisi Caviar, iPad Pro 11 isimli tableti yaklaşık 1 kilogram 18 ayar altın ile kapladı. Altının yanı sıra 81 parça elmas da mevcut. Cihazın arka kısmına ise elma ağacı deseni eklendi. Elma ağacının hemen altında Steve Jobs ile Tim Cook'un sözleri yer alıyor.

Caviar, ürettiği tablet için oldukça yüksek bir fiyat belirledi. 185 bin dolar (yaklaşık olarak 1 milyon 391 bin TL) fiyat etiketine sahip olan altın kaplamalı tablet yalnızca bir tane üretildi. 185 bin dolar fiyata sahip tabletin 1 TB dahili depolama alanı seçeneğine sahip olduğunu belirtelim.

Firma ayrıca iPhone 12 modelleri için bazı süslemeler yapıyor. Caviar bu ürünleri ise 5 bin dolardan 123 bin dolara kadar değişiyor. Örneğin, 18 ayar saf altın ve elmas ile kaplı olan iPhone 12 Pro'nun fiyat etiketi 122 bin dolar olarak belirlenmiş.

iPad Pro 11 Özellikleri

Ekran: 11 inç, IPS LCD, 120Hz

Çözünürlük: 1668 x 2388 piksel

İşlemci: Apple A12Z Bionic

Bellek: 6 GB RAM

Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB

Kamera: 12 MP + 10 MP

Ön Kamera: 7 MP

Hızlı Şarj: 18W

11 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Apple iPad Pro 11 , bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1668 x 2388 piksel sunuyor. 471 gram ağırlığındaki cihazın IPS LCD ekranı, 120Hz tazeleme oranına sahip. 247.6 x 178.5 x 5.9 mm boyutlarındaki tablet, gümüş ve uzay grisi olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle beraber geliyor.

Gücünü Apple A12Z Bionic işlemcisinden alan tablet, 6 GB RAM'e sahip. Cihazın depolama alanı tarafında ise 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri mevcut. Cihazın arka kısmında 12 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 10 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön tarafta ise 7 MP çözünürlüğünde kamera mevcut.

Caviar firması tarafından 185 bin dolar fiyat etiketiyle satışa sunulan altın kaplamalı tablet hakkında ne düşünüyorsunuz? Cihaza ilişkin düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.