Altın Kelebek'te En İyi YouTuber Ödülünü Enes Batur Kazandı

Hürriyet gazetesi tarafından düzenlenen ve farklı kategorilerde yılın en başarılı isimlerinin seçildiği Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu. Bu yılki tören bir ilke ev sahipliği yaparken, verilen ödüllerin arasına "En iyi YouTuber ve Instagramer Ödülü" de eklendi. Şeyma Subaşı tarafından verilen ödülün sahibi ise Enes Batur oldu.

Bu yıl 44. kez düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri, her zaman olduğu gibi televizyon ve müzik dünyasına son dönemde damga vurmuş isimleri belirledi. Yılın en başarılı isimleri ödüllerini alırken, Altın Kelebek Ödülleri bu sene bir ilke ev sahipliği yaptı.

Altın Kelebek Ödülleri'nde bir ilk olarak "En iyi YouTuber ve Instagramer Ödülü" de verildi. Enes Batur, Danla Bilic ve Kafalar'ın aday olduğu ödülün sahibi, YouTube'da 5 milyondan fazla abonesi bulunan Enes Batur oldu. Güçlü rakiplerine rağmen ödülü kazanmayı başaran Batur'a, "En iyi YouTuber ve Instagramer Ödülü"nü son dönemin popüler ismi Şeyma Subaşı verdi.

İlk kez yapılan kategoride ödül alan 19 yaşındaki Enes Batur, YouTube'da çektiği oyun videoları ile kısa zamanda büyük bir hayran kitlesi yaratmayı başardı. Şu anda 5 milyondan fazla abonesi bulunan Batur'un, yakın zamanda bir filminin de çıkacağını belirtelim.

Sosyal Medyada Büyük Yankı Buldu

Peki, Enes Batur'un Altın Kelebek Ödülü alması sosyal medyada nasıl yankılandı? İşte cevabı.

enes batur danla bilicle yarıştıdan sonrasını okumadım — Cahit Yıldız (@GlaxyCSGO) 11 Aralık 2017

Geçmişte sayısız üstadın aldığı Altın kelebek ödülünü, artık Enes Batur gibiler alıyor. Söyleyeceklerim bu kadar — Alperen Usta (@AlperenUsta94) 11 Aralık 2017

Enes batur kim bilmiyorum ama ödül alırken çok masum konuşma yapmış — Esra Kurtbaş (@EsraKrtbs) 11 Aralık 2017

Ödülü Enes Batur'un almış olmasından daha saçma bir olay varsa o da Şeyma Subaşı'nın elinden almış olmasıdır pic.twitter.com/VH3FQPpNOn — Betül (@ozmenbetuls) 11 Aralık 2017

"Enes Batur Altın Kelebek aldı" başlığını Enis Batur diye okuyunca kültür devrimi mi oldu diye şöyle bir geldim gittim, sonra her şey normale döndü. — Ümit Alan (@umitalan) 11 Aralık 2017

Tebrikler kardeşim başarılarının devamını dilerim @enesbatur00 — ATAKAN ÖZYURT (@atakannozyurt) 10 Aralık 2017

Siz Enes Batur'un Altın Kelebek'te ödül alması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.