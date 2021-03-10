Altın Kaplamalı Xbox Series X Kontrolcüsü Fiyatı ile Dudak Uçuklattı

YouTube kanalı Linus Tech Tips'te yayımlanan bir videonun izleyicileri, som altından yapılan Xbox Series X kontrolcüsünün yapım aşamasına şahit oldu. YouTube videosunda yapım aşaması gösterilen oyun koluna yapılan masraf ise birçok oyun hayranının dudağının uçuklamasına sebebiyet verdi.

Altın Kaplamalı Xbox Series X Kontrolcüsü Fiyatı Ne Kadar?

Bir YouTube kanalında paylaşılan videonun izleyicileri, dünyanın en pahalı oyun kolunun nasıl tasarlandığını izledi. Som altından yapılan Xbox kontrolcüsünün adım adım yapılışını içeren video, 1 milyonun üzerinde görüntülenirken on binlerce insan tarafından da beğenildi ve altın kaplama videosuna binlerce izleyici tarafından yorum yapıldı.

YouTube kanalında yapılışı gösterilen kontrolcünün 1,5 kg 18 ayar altından oluştuğu ve yapımının yaklaşık olarak 87.500 dolara mal olduğu söyleniyor. Bazı izleyiciler, Xbox kontrolcüsünü altınla kaplayan kişinin her gün buna benzer işler yaptığı için son derece soğukkanlı olduğunu söyledi. Xbox kontrolcüsüne yapılan yorumlar içerisinden öne çıkan komik yorumlardan bazıları şunlar oldu:

"Linus orada oturmuş, kontrolcü için kaç su şişesi satması gerektiğini hesaplamaya çalışıyor." "Kim yıllık maaşı ile oyun oynamak ister?"

Altın Kaplamalı iPad Pro Yapılmıştı

Geçen günlerde lüks ürünlerin üreticisi Caviar tarafından satışa sunulan altın kaplamalı iPad Pro da fiyatı ile görenleri şaşkına çevirmişti. Rusya merkezli lüks ürünlerin üreticisi Caviar, iPad Pro 11'i ortalama olarak 1 kilogram 18 ayar altınla kaplamıştı. Altının yanı sıra 81 parça elmasa da yer verilmişti. Cihazın arka tarafındaysa Apple'ı temsilen elma ağacı desenine yer verilmişti. Elma ağacının hemen altına da Steve Jobs ve Tim Cook'un sözleri eklenmişti.

Caviar, geçtiğimiz günlerde satışa sunduğu altın kaplamalı iPad Pro'nun fiyatı ile birçok kişinin de şaşkına dönmesine neden olmuştu. 185 bin dolar (yaklaşık olarak 1 milyon 391 bin TL) fiyat etiketine sahip olan bu tabletten sadece bir tane üretilmişti. Ek olarak bu tablet, 1 TB dahili depolama alanı seçeneğine de sahipti.

Peki, siz altınla kaplanan Xbox kontrolcüsü ile iPad Pro hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.