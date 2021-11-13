Altında fay olan şehirler neler? TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Balıkesir İl Sorumlusu Aysun Aykan, merak edilen soru ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu.

Altında Fay Olan Şehirler Listesi

Balıkesir

Kocaeli

Bursa

Bolu

Sakarya

Manisa

İzmir

Aydın

Muğla

Denizli

Burdur

Kütahya

Eskişehir

Konya

Aksaray

Tokat

Kayseri

Osmaniye

Hatay

Kahramanmaraş

Erzurum

Erzincan

Hakkari

Bingöl

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Balıkesir İl Sorumlusu Aysun Aykan, altından fay geçen iller ile ilgili oldukça önemli bir açıklama yaptı. Türkiye'nin pek çok kentinin riskli durumda olduğunu ifade eden Aykan, can ve ekonomik kayıpların yaşanmaması için afet riskini azaltıcı çalışmaların yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Şuan ki yapılan çalışmalara göre şehir merkezinden diri fay geçen kent sayısının 24 olduğunu belirten Aykan, Balıkesir, Kocaeli, Bursa, Bolu, Sakarya, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Burdur, Kütahya, Eskişehir, Konya, Aksaray, Tokat, Kayseri, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Erzurum, Erzincan, Hakkari ve Bingöl’ün risk altında olduğunu söyledi.

İHA'daki habere göre Türkiye’nin önemli bir bölümünün deprem tehlikesi ve riski altında bulunduğunu ifade eden Aysun Aykan, 5.5 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyeline sahip yaklaşık olarak 500 diri fayın bulunduğunu açıkladı.

Söz konusu faylardan özellikle kırılma zamanı gelmiş olanların yani sismik boşluk olarak tanımlanan yerleşim yerlerinden geçenlerin büyük risk oluşturduğunu belirten Aykan, Marmara Denizi içindeki Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey koluna ait fay segmenti ve Balıkesir-Gökçeyazı Fayı'nın da sismik boşluk olduğunu ve buralara çok dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

Balıkesir il ve ilçelerinin dünyanın sismik yönden en aktif faylarından biri olan Kuzey Anadolu Fayı'nın güney koluna ait fay segmentleri üzerinde konumlandığını ifade eden Aykan. Balıkesir ve ilçelerinin geçmişte 1577, 1672, 1845, 1867, 1897, 1898, 1944, 1935, 1953 ve 1964 yıllarında meydana gelen depremlerden önemli bir şekilde etkilendiğini söyledi.

Balıkesir ilinde gelecekte yıkıcı deprem oluşturabilecek 20 fay zonu bulunduğunu ve bunların büyük bir kısmının 7 ve 7.2 büyüklükte deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu söyleyen Aykan, bu sebepten ötürü Balıkesir'in deprem tehlikesinin yüksek olduğunu belirtti.