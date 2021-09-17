BMC, Yerli Altuğ 8x8 Zırhlı Muharebe Aracını Tanıttı

Altuğ 8x8 Zırhlı Muharebe Aracı özellikleri neler? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın katılımıyla tanıtılan yerli ve 8x8 sınıfına dahil edilen Altuğ detayları haberimizde.

Savunma sanayinin zırhlı kara aracı üreticilerinden biri olan BMC, 8x8 sınıfına dahil ettiği yeni zırhlı muharebe aracı ve personel taşıyıcı Altuğ'u göreve hazırladıklarını duyurdu. 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) tanıtılan Altuğ 8x8'in ilk örtü açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın katılımıyla gerçekleşti.

AA tarafından aktarılan rapora göre Altuğ 8x8 Zırhlı Muharebe Aracı, ordulara asimetrik savaş ortamlarında büyük avantaj sağlayacak. Zırhlı aracın ilk olarak Türkiye'de daha sonrasında ise dost ve müttefik ülkelere ihraç edileceği bilgisi verildi.

Altuğ 8x8 Zırhlı Muharebe Aracı Özellikleri

Türk Silahlı Kuvvetlerinin saha tecrübelerine hitap edecek ileri teknolojiyle geliştirilen Altuğ 8x8; Zırhlı Muharebe Aracı (35 milimetre silah kuleli) ve Zırhlı Personel Taşıyıcı (12,7 milimetre silah kuleli) sınıfına hitap edecek.

Konvansiyonel ve asimetrik savaş sahasının ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde tasarlanan araç, pazardaki mevcut yerli ve yabancı araçların kabiliyetleri değerlendirilerek oluşturuldu.

Araçlar en güncel kullanıcı gereksinimleri, görev konseptleri, tehditler, teknoloji ve trendler ile bu belirlenen her yönüyle üstün özellikleriyle ön plana çıkıyor. Yüzde 80’lere varan yüksek yerlilik oranıyla dikkat çeken zırhlı araç, yerli ve milli aks donanımlarına ilave olarak 12,7 milimetre silah kuleli 8x8 ve 6x6 versiyonlarında yerli motora sahip olacak.

Geniş iç hacmiyle ön plana çıkan Altuğ 8x8, farklı koşullardaki iklim ve arazi şartlarında personel için yüksek konfor sağlıyor. Altuğ ayrıca kolay bakım yapılabilir, sistem güvenilirliği yüksek ve ömür devri maliyeti düşük altyapıyla sahaya sürülecek.

BMC'nin verdiği bilgiye göre, Altuğ, 8 tona kadar faydalı yük taşıyabiliyor. Altuğ 8x8 Zırhlı Muharebe Aracı 3 mürettebat ve 9 personel taşıma kapasitesiyle (12 kişilik) görevlerde yer alacak. 7,62 milimetreden 120 milimetreye kadar her türlü silahı taşıma kabiliyetine sahip olan Altuğ 8x8, mayın ve el yapımı patlayıcılara ise üstün koruma sunabilecek.

Sökülebilir ve değiştirilebilir tavan konseptine yer veren araçta; "tek platformda çoklu görev kabiliyeti" bulunuyor. Altuğ 8x8 Zırhlı Muharebe Aracı, 4 aks dümenlemesi sayesinde gelişmiş manevra yeteneğine sahip. Aracın üst yapı ve kule sistemleri, yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da tercih edilmesine fırsat sunacak.