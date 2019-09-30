Alüminyum Piller Geleceğin Pil Teknolojisi Olabilir

Akıllı telefonlardan araçlara kadar neredeyse her alanda kullandığımız piller, giderek önemini daha fazla arttırıyor. Şu an kullanılan lityum iyon piller, istenilen verimi ne yazık ki sağlamıyor.

Uzun bir süredir tartışılan pil teknolojisi, yavaş yavaş doğru yere ilerlemeye başlıyor. Bundan kısa bir süre önce kalsiyum iyon pillerinin gelebileceği söylemişti ancak yeni yapılan bir araştırma ile birlikte Alüminyum pillerin çok daha iyi bir performans sergileyebileceği ifade edildi.

Kalsiyum iyon piller daha uzun süre dayanacak

Lityum iyon piller hem çok yüksek maliyetli olması hem de kısa sürede bitmesi nedeniyle aslında çok kullanışlı değil. Ancak alternatif olmadığı için birçok şirket lityum iyon pilleri kullanmak zorunda kalıyor.

Chalmers Teknoloji Üniversitesi, İsveç Ulusal Kimya Enstitüsü ve Slovenya'dan bir grup araştırmacı, alüminyum pil ile ilgili çalışmalar yürütmeye başladı. Yapılan bu çalışmalar sonucunda, alüminyum pillerin diğer sıradan pillere göre çok daha az maliyetli olduğu ortaya çıktı. Ayrıca alüminyum piller, daha uzun süre kullanım sağlayabiliyor.

Alüminyum pil ile ilgili araştırma yapan gruptan konuşan kişiler, alüminyum pillerin diğer sıradan pillere göre iki kat daha fazla enerji sağladığı ifade edildi. Bunun ise uzun süredir devam eden çalışmalarının bir sonucu olduğunu söyledi. Peki sizce alüminyum bilgiler gerçekten de doğru tercih olabilir mi? Bu konudaki fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.