Alzheimer Aşısının İnsan Deneylerinde Son Aşamaya Geçildi

Alzheimer aşısının insan deneyleri kritik noktaya geldi. Axon Neuroscience isimli şirketin geliştirdiği ve bugüne kadar türünün ilk örneği olduğu belirtilen Alzheimer aşısı, 193 hastayla yapılan testlerde başarılı sonuç verdi. Uzmanlar testlerin 2022 yılında tamamlanacağına inanıyor.

Yeni bir çalışmada bilim adamları, Alzheimer hastalığına karşı koruma sağlamak için tasarlanan, türünün ilk örneği deneysel aşının insan denemelerinin son aşamasını geçtiğini bildirdi.

Faz II klinik denemesinde, biyoteknoloji şirketi Axon Neuroscience tarafından geliştirilen ilaç adayı AADvac1'in hastalar tarafından sorunsuz bir şekilde alındığı ve hastalığın belirli belirteçlerine karşı yanıt ürettiği gösterildi. Hafif Alzheimer hastası 193 hastayla yapılan testlerde, 117 kişi AADvac1 alırken, geri kalanı ise kontrol grubu olarak hareket ederek aşı yerine plasebo aldı.

Araştırmanın yazarı ve Axon Neuroscience'da kıdemli klinik araştırma bilimcisi Petr Novak, "İlk kez tau hedefli bir immünoterapi, Alzheimer hastalığı biyobelirteç profiline sahip hastalarda klinik etki gösterdi" dedi.

Hastalığı değiştiren etki takip edilmesi gereken umut verici bir gelişme olsa da, deneysel terapi sonucunda Alzheimer hastalığı olan kişilerin bilişsel gerilemeye karşı koyamadığı aktarıldı. Araştırmacılar, çalışmalarında "Tüm çalışma örneğinde bilişsel ve işlevsel testlerde önemli bir etki bulunmadı" diye yazdı.

Alzheimer aşısının insan deneyleri 2022'de tamamlanacak

AADvac1'in bilişsel gerilemeyi başarılı bir şekilde tedavi etme vaadini yerine getirip getiremeyeceğine gelince, araştırmacılar daha fazla hastayı ve özellikle tau patolojisine sahip olan hastaları içeren daha büyük bir denemeye ihtiyaç duyulacağını söylüyor.

Araştırmacılar, "Tam analiz setindeki 193 hastayla, çalışma yalnızca klinik son noktalar üzerindeki büyük etkileri tespit etmek için güçlendirildi," dedi. Araştırmacılar, çalışmadaki hastaların çoğunun tanısal biyobelirteçler için tau ile ilgili belirli kriterleri karşılamadığına dikkat çekiyor.

Başka bir deyişle analiz, Alzheimer hastalığının tau'nun sorumlu olduğunu öne süren biyobelirteçlerle bağlantılı hastalara odaklandığında hala bazı olumlu sinyallere sahip.

AADvac1 hakkında hala birçok soru olsa da, Alzheimer tedavisi için önemli bir gelişme. Geçen hafta FDA, neredeyse yirmi yıl sonra ilk defa yeni Alzheimer ilacını onayladı ve etkinliği hakkında hala pek çok bilinmeyen var.

AADvac1 ile gelecekteki klinik denemelerin, Alzheimer'ın şiddetini azaltmadaki etkinliğinin daha net bir göstergesini ortaya koyması umuluyor. Bu amaçla tau ve amiloid biyobelirteçleri olan hastalara odaklanan faz II b çalışmasının bu yılın sonlarında veya 2022'nin başlarında yapılması planlanıyor.