Alzheimer'a Çare Bulunmuş Olabilir

Ortalama yaşam süresi her geçen gün artarken yaşlı insanların en büyük sorunlarından biri de Alzheimer. Bunama veya unutkanlık ile ilişkilendirilen Alzheimer, yıllar geçtikçe insan beyninin hafıza fonksiyonlarını kaybetmesine ve bilinç kaybına sebep oluyor. Ancak yeni keşfedilen bir mutasyon, Alzheimer'ın çözümü olabilir.

Bilim insanları, daha 40'lı yaşlarında Alzheimer semptomları göstermesi gerekirken 67 yaşına kadar Alzheimer'dan korunmayı başaran bir hastayı tespit etti. İlk verilere göre hastanın Alzheimer'dan korunması, bir mutasyon sayesinde gerçekleşti.

Alzheimer Tedavisi Mümkün Olabilir

Alzheimer, tedavisi mümkün olmayan hastalıklar arasında en çok bilinenlerden biri. Ancak yeni elde edilen bilgiler ışığında Alzheimer'ı yavaşlatmanın yanında aynı zamanda hastalıktan korunabilmek de mümkün olabilir. Kolombiyalı yaşlı bir adamda tespit edilen mutasyon, Alzheimer'dan 20 yıl boyunca ekstra korunma sağladı.

Oldukça nadir görülen ve ailevi Alzheimer olarak adlandırılan bir genetik mutasyona sahip olan Kolombiyalı, normalde 40 yaşında Alzheimer belirtisi göstermeliydi. Ancak bu nadir hastalığa ek olarak reelin adı verilen proteinin üretiminden sorumlu gende gerçekleşen mutasyon, hastanın Alzheimer'a yakalanmasını engelledi.

Gelecekte yapılacak genetik çalışmalarıyla birlikte ilgili genin değiştirilmesi sayesinde Alzheimer'a karşı bağışıklık kazandırılabileceği düşünülüyor.