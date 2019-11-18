Alzheimer Hastalığında Işık ve Ses Kullanılarak İyileşme Sağlanabilir

Günümüzde tıp dünyası oldukça ilerlemiş olsa da hala tedavisi bulunamayan bazı rahatsızlıklar ve hastalıklar bulunuyor. Bu hastalıkların başında ise bilim insanlarının sürekli olarak yeni tedavi yöntemleri aradığı Alzheimer hastalığı geliyor. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) yapılan bir araştırmaya göre Alzheimer hastalığı ile ilgili önemli ilerlemeler sağlanabilir gibi görünüyor.

Alzheimer hastalığı, normal bir zihinde sonradan gözlemlenen işlevsel kayıplar ile alakalıdır. Bu hastalıkta beyindeki nöronlarda bozulma oluşur ve bu durum da işlev kaybı ile hücre ölümlerine neden olur. Kişinin hafızasını ve davranışlarını önemli ölçüde etkileyen bu hastalık, ilerleyen aşamalarda ölümle sonuçlanabilmektedir.

MIT’nin yaptığı araştırmaya göre Alzheimer sahibi hastaların beyin nöronlarının arasında hücrenin işlevselliğini etkileyen tabakalar bulunuyor. Fareler üzerinde yapılan araştırmada, ışık ve ses kullanılarak bu tabakaların temizlenmesi sağlandı. Aslında bu tarz bir yöntem başka bir araştırmada önceden kullanılmış olsa da bu araştırmada ek olarak ses faktörü eklendi.

Araştırmacılardan Li-Huei Tsai’nin çalışma ile ilgili açıklamaları şu şekilde oldu:

"Görsel ve işitsel uyarıcıları bir hafta süreyle bir arada kullandığımızda prefontral kortekste birleşme ve amiloidde ciddi anlamda düşüş olduğunu gördük."

Her ne kadar şimdilik bu deneyler fareler üzerinde gerçekleştirilmiş olsa da ilerleyen dönemlerde insanlarda görülen Alzheimer hastalığı için tedavi bulunmasını sağlayabilir.