Aman Dikkat! Kulaklıklar Tehlike Saçıyor

Kulaklıkların tehlike saçtığı ve çeşitli hastalıklara davetiye çıkardığı ortaya çıktı. Koreli bilim insanları kulaklıklar hakkında bir çalışma yaptı ve sonuçları yayınladı.

Geçtiğimiz yıl Kore'de yaklaşık 3.000 öğrenci incelenmişti ve Koreli bilim insanları yayınladığı raporda kulaklık kullanımının işitme kaybına neden olduğu ve çocuklarda okul başarısının düşürdüğünü açıklamıştı. Bu yıl yapılan araştırmada ise kulaklıkların konuşma sesi gibi düşük frekanslarda işitme kaybına yol açabildiği ortaya çıktı.

Yapılan araştırmanın ardından Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Fatih Evcimik de bir açıklama yaptı. Evcimik yaptığı açıklamada kulaklığın zararının olduğuna dikkat çekti ve şunları söyledi:

"Radyasyondan kaçmak için telefonu kulaklarımızdan uzaklaştırdık. Şimdiye dek kulaklıkla maruz kaldığımız sesin süresi ve şiddetinin akustik travma dediğimiz tabloya yol açarak iç kulaktaki yapılara zarar verdiğini biliyorduk. Fakat Kore’de yapılan bu çalışma konuşma frekanslarındaki sesin, yüksek frekanslara nazaran daha fazla işitme kaybına yol açabildiğini gösterdi. Bunun da çocuklardaki okul başarısında olumsuz etkisi olduğu ortaya kondu. Yani sadece konuşmak için kullanılsa dahi kulaklığı uzun süre kullanmak kulak sağlığı açısından tehlikeli"

Enfeksiyon riskinin bulunduğunu söyleyen Evcimik, kulaklık kullanım süresinin azaltılmasını söyledi. "Kulaklığı çıkardığınızda eğer çınlama varsa bu, iç kulağın olumsuz etkilendiğini gösterir." diyen Evcimik, kulaklık paylaşmanın sağlıklı olmadığını açıkladı.