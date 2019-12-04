Aman Dikkat! Mesajlaşma Uygulamanızı CallerSpy Virüsü Ele Geçirmiş Olabilir

Yeni bir Android virüsü ortaya çıktı. CallerSpy isimli virüs kendisini mesajlaşma uygulamasıymış gibi gösteriyor ve kişisel verilerinizi çalıyor.

CallerSpy Virüsüne Dikkat Edin! Verilerinizi Çalıyor!

Trend Micro güvenlik araştırmacıları yeni bir virüsün çıktığını keşfetti. Yeni keşfedilen ve hızla yayılan virüs tehlike saçıyor. Chatrious ve Apex App isimli mesajlaşma uygulamaları ile cihazlara bulaşan virüs, akıllı telefonunuzda yer alan tüm kişisel verileri çalıyor. CallerSpy virüsü cihazınızın mikrofonundan tutun da kamerasına kadar herşeye ulaşabiliyor.

Şu anda CallerSpy virüsü Amerika'da yayılmaya başladı. Virüs ilerleyen saatlerde ülkemizde de yayılmaya başlayabilir.

CallerSpy Virüsünden Nasıl Korunulur?

Güvenlik araştırmacıları CallerSpy virüsünün APK dosyalarında yer aldığını açıkladı. CallerSpy virüsü Google Play Store'da yer alan uygulamalarda bulunmuyor. Akıllı telefonunuza APK dosyalarını yüklerken dikkatli olmanız gerekmekte. Virüs APK dosyalarında bulunuyor.

Hemen aşağıdan istediğiniz bir antivirüs programını cihazınıza indirebilir ve akıllı telefonunuzu korumaya alabilirsiniz.