Amatör Hayvan Çizimleriyle 83.000 Dolar Kazandı

Amatör hayvan çizimleri bağış için binlerce dolar topladı. Phil Heckels isimli bir adam çocuğuna göstermek için yaptığı çizimi sosyal medyada paylaşınca viral olmayı başardı. Amatör ressamın çizimleri için bugüne kadar 83 bin dolar ödendi, ancak bu paranın hepsi bağış kurumuna yatırıldı.

İngiliz bir adam, evcil hayvanları alışılmadık bir şekilde çizmesiyle birlikte sosyal medyada viral olmayı başardı. Bu 'yeteneğini' hayır işlerine harcamak istediğini belirten 38 yaşındaki Phil Heckels binlerce dolar toplayarak gündem oldu.

Amatör hayvan çizimleri bağış için binlerce dolar topladı

CNN'e açıklamalarda bulunan Phil Heckels, internet yıldızlığına yükselişinin 6 yaşındaki oğluna bir teşekkür kartı çizdirmeye çalışırken başladığını söyledi. Oğluna ilham vermek için ailenin Narla adındaki labrador köpeğini çizen adam, kendi çizimini internetten satmak istedi. Labrador çizimini yaklaşık 390 dolara satmayı teklif eden şakacı bir başlığın yanı sıra çalışmasının fotoğrafını Facebook'a yükledi.

Kısa süre içerisinde mesaj kutusunda mesajlar gördüğünü ve çok şaşırdığını belirten İngiliz adam, "Çok saçmaydı" dedi. Günün sonunda, kendi evcil hayvanlarının çizimini isteyen yedi arkadaşından talep aldı ve gelişen ünü sayesinde mesaj kutusunun çizim istekleriyle dolup taştığını gördü.

Amatör hayvan çizimleri

Ticari bir gayrimenkulde tam zamanlı çalışan Heckels, hizmetlerini sosyal ağda dağıtabilmek için "Hercule Van Wolfwinkle" isimli bir Facebook sayfasına yüklemeye başladı. Sayfadaki sloganı "Her haneyi süsleyecek son derece gerçekçi resimler" olmasına rağmen çizimlerinin gerçekle bir alakası olmadığını belirtmek gerekiyor.

Bir müşteri çizim için Heckels'e ödeme yapmakta ısrar etti, ancak sanatçı ödeme almak istemedi. Heckels müşteriye "Bunun için para alamıyorum, bu yüzden hayır kurumlarına biraz para verin" diyerek bir sosyal kampanya başlatmış oldu. Bu kampanya kapsamında Turning Tides isimli bir hayır kurumuna 83 bin dolara yakın bir bağış yapılmasını başardı.

Bağışlara ilişkin açıklamalarda bulunan Phil, "Bana verilen ilk 300 sterlin hala en iyisi. Ben ve diğer yarım birbirimize baktık ve bunun aslında hayal ettiğimizden çok daha büyük olabileceğinin farkına vardık." dedi.

Tüm bu bağış fonlamasına ek olarak bir kitap çıkarmayı da göze alan Phil'in başarısı kitap yayıncıları arasında bir ihale savaşına da yol açtı. Hercule van Wolfswinkle imzalı Rubbish Pet Portraits isimli kitabın ilk koleksiyonu ön siparişe açıldı ve 27 Mayıs'ta piyasaya sürülecek.