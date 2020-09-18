Amazfit Band 5 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Tasarımı ile Xiaomi Mi Band 5'e benzeyen Amazfit Band 5 tanıtıldı. Amazfit Band 5 özellikleri ve fiyatı nedir? İşte Amazfit Band 5 özellikleri ve fiyatı.

Amazfit Band 5 Özellikleri

Amazfit Band 5, 126x294 piksel çözünürlüğe sahip 1.1 inç AMOLED renkli bir ekran ile geliyor. Akıllı bileklikte 45'ten fazla saat yüzü bulunuyor. Kalp atış hızı ve uyku takibi gibi özellikleri bulunan Amazfit Band 5, SpO2 sensörü ile kan-oksijen doygunluk seviyelerini ölçebiliyor.

Amazfit Band 5 ayrıca nefes egzersizleri ve 11 spor modu ile birlikte gelmekte ve Amazon Alexa desteğine sahip. Bu sayede alarmları ve zamanlayıcıları ayarlamak için sesli komutlar verilebilmekte.

Akıllı bileklik 5 ATM'e kadar suya dayanıklı ve 125 mAh bataryadan beslenmekte.

Amazfit Band 5 Fiyatı

Amazfit Band 5'in fiyatının 45 ABD doları olduğu açıklandı ve ABD'de 21 Eylül'den itibaren Amazon aracılığıyla satışa sunulacağı bilgisi paylaşıldı.

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