Amazfit Bip S Lite Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Son zamanlarda pek çok markanın dahil olduğu akıllı saat pazarında sert bir rekabetin bulunduğu söylenebilir. Bu noktada fiyatlandırma seçenekleri ile öne çıkmayı hedefleyen Huami, yeni akıllı saat modeli olan Amazfit Bip S Lite ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. İşte Amazfit Bip S Lite tanıtım tarihi hakkında merak edilen tüm detaylar!

Amazfit Bip S Lite Ne Zaman Tanıtılacak?

Amazfit Bip S modelinin uygun fiyatlı bir varyantı olacak olan Amazfit Bip S Lite, akıllı saate çok fazla para ödemek istemeyen kullanıcılara hitap edecek.

Ön tarafa baktığımızda 1,28 inç boyutunda 176 x 176 piksel çözünürlüğünde bir ekranın bulunduğu, bu ekranın her zaman açık ekran (AOD) teknolojisine sahip olduğu iddia ediliyor. Gorilla Glass 3 teknolojisine sahip olan cihazın bu sayede gündelik kullanımda dayanıklı bir yapıya sahip olması sağlanıyor.

Yaklaşık olarak 30 gram ağırlığa sahip olan modelin 200 mAh kapasitesinde bir batarya ile geldiği ve bu batarya sayesinde 30 güne kadar kullanım ömrü sunduğu söyleniyor. Tabii tüm bu teknik detayların şu aşamada birer sızıntı olduğunu, net ve kesin bilgilerle 29 Temmuz tarihinde yapılacak olan etkinlik sırasında karşılaşacağımızı hatırlatalım.

Bunlara ek olarak fiyat noktasındaki söylentilerin yaklaşık 47 dolar seviyesinde olduğunu da söyleyelim. Bu da yurt dışındaki diğer akıllı saat fiyatlandırmalarına nazaran oldukça uygun bir fiyatlandırma olarak dikkatleri çekiyor. Peki siz yeni model hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.