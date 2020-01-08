Amazfit Bip S Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Amazfit Bip S, dünyanın en büyük teknoloji fuarı olan CES 2020'de tanıtıldı. Gelin hep beraber Huami Amazfit Bip S'in teknik özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Amazfit Bip S Özellikleri

Amazfit Bip S, 176 x 176 çözünürlüğünde 1,28 inçlik renkli ekrana sahip. Akıllı saat 5 ATM'e kadar su geçirmemekte ve 31 gram ağırlığında. Bluetooth 5.0 bağlantı teknolojisini destekleyen cihaz tasarımı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Akıllı saat, telefonunuza bağlı oldu sürece telefonunuza gelen tüm bildirimleri anlık olarak size iletiyor.

Akıllı saatin üzerinde bir adet GPS mevcut. Amazfit Bip S'in 2.5 saatte şarj olduğu ve 40'e kadar pil ömrünün bulunduğu duyuruldu. Cihazın bataryasının kaç mAh olduğu açıklanmadı. Amazfit Bip S, 20 mm genişliğe sahip kayış ile birlikte kutudan çıkmakta. Akıllı saatin ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.

Amazfit Bip S Fiyatı

Amazfit Bİp S'in fiyatının 70 dolar olduğu açıklandı. 70 dolar şu anki kur ile 418 TL'ye tekabül etmekte. Bu fiyata vergiler dahil değil. Huami'nin akıllı saatini nasıl buldunuz? Sizce cihazın fiyatı pahalı mı? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.