Amazfit Pop 3R Akıllı Saat Piyasaya Sürüldü

Kısa süre önce Cheetah ve Cheetah Pro akıllı saatlerini piyasaya süren teknoloji şirketi şimdi de son model teknolojiye sahip Amazfit Pop 3R adlı yeni bir akıllı saat tanıttı. Amazfit'in yeni modeli Pop 3R, dairesel metalik bir tasarımın yanında 466 x 466p çözünürlüğe ve 1,43 inç HD AMOLED ekrana sahip. Cihaz sahip olduğu ekran modeli sayesinde pil ömründen ödün vermeden Always-on display özelliğine erişmesini sağlıyor.

Amazfit Pop 3R'nin Özelliklerini Duyurdu

Akıllı saat teknolojisinde son dönemde sıkça kullanılan sağlık takibi Pop 3R modelinde birçok özellikle birlikte desteklenir. Kalp atış hızı izleme, kan-oksijen doygunluğu ölçümü ve stres seviyesi izleme bunlardan bazılarıdır. Bağlantı için Bluetooth 5.2'yi destekleyen Pop 3R 7.0 ve üzerini çalıştıran Android cihazlarına ek olarak 12.0 ve üzerini çalıştıran iOS cihazlarıyla da eşleştirilebilir.

Dahili bir mikrofon ve hoparlörü bulunan model Bluetooth telefon araması ve AI sesli asistan özelliği sunar. Akıllı saat, pratik kullanımın yanında takvim hatırlatıcıları, arama bildirimleri ve akıllı telefon uygulama bildirimleri gibi özellikler sunuyor.

Kullanıcıların kolaylıkla müzik dinleyebildiği cihazda, telefonların kamerasını uzaktan saat üzerinden doğrudan çalıştırabilir. Amozfit’in yeni modeli Pop 3R, 300 mAh pil ile çalışır ve 12 gün şarja ihtiyaç duymadan kullanım sağlar. 55 gram ağırlığında olan Pop 3R, 48 dolardan satışa sunuluyor.