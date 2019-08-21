Amazfit Smart Sport Watch 3'ün Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Xiaomi alt markası Huami, önümüzdeki haftalarda yepyeni bir akıllı saat modeli tanıtacak. Şirket, Amazfit Sports Watch 3 isimli akıllı saati için etkinlik daveti göndermeye başladı.

Kullanıcıların uzun zamandır beklediği Amazfit Sports Watch 3 hakkında sızıntılar gelmeye başladı. Çin'in sosyal medya platformu olan Weibo'da paylaşılan posterde Amazfit Sports Watch 3'ün ne zaman tanıtılacağı ve hangi özelliklere sahip olacağı hakkında bilgiler bulunmakta.

Weibo'da yayınlanan görsele göre Amazfit Sports Watch 3, 27 Ağustos’ta düzenlenecek olan etkinlikte tanıtılacak. Akıllı saatin AMOLED ekran ile beraber geleceği ve 341 ppi yoğunluğa sahip olacağı söylenmekte.

Yayınlanan görselde Amazfit Sports Watch 3'ün Apple Watch'a benzeyen kavisli köşeleri olan dikdörtgen bir ekrana sahip olduğu görülmekte. Akıllı saatin bataryasının 10 güne kadar dayanacağı iddia edilmekte.

Cihazın Qualcomm'un Snapdragon Wear 2500 yonga setinden gücünü almasına kesin gözüyle bakılmakta. Amazfit Sports Watch 3 hakkında gelen sızıntılar şimdilik bu kadar. Cihazın Amazfit koşu ayakkabısı ve bir tişört ile birlikte sınırlı sayıda satılacağı konuşulmakta.