Amazfit T-Rex, Bip S Akıllı Saat ve PowerBuds, ZenBuds Kulaklık Özellikleri ve Fiyatı

Huami, yeni akıllı saat ve gerçek kablosuz kulaklık modellerini duyurdu. Amazfit T-Rex ve Bip S akıllı saat, Amazfit PowerBuds ve ZenBuds kablosuz kulaklık özellikleri ve fiyatı haberimizde.

Amazfit T-Rex Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi’nin desteklediği, giyilebilir ürünlere odaklanan Huami, CES 2020’de akıllı saat ve kablosuz kulaklık modelleriyle karşımıza çıktı. Amazfit T-Rex, MIL-STD-810G askeri standartlarının 12’sine uygun ve 50 metreye kadar suya dayanıklı. Gorilla Glass 3 ile korunan 1.3 inç AMOLED ekrana sahip olan saatin pili 390 mAh. Amazfit’in söylediğine göre tek şarjla saat modunda 66 güne kadar kullanılabiliyor. GPS takibi aktif edilerek kullanıldığında diğer bir deyişle en yoğun kullanımda 20 saate kadar dayanabiliyor. Çift yıldız konumlandırma sistemine sahip Sony GPS yongasına ve optik BioTracker PPG kalp atış izleyicisine sahip. Haki, asker yeşili, kamuflaj, silah külü gibi ilginç renklerle gelen saatin fiyatı 115 dolar.

Amazfit Bip S Özellikleri ve Fiyatı

Darbelere karşı oldukça dayanıklı, sağlam yapıda olan T-Rex ile birlikte tanıtılan Bip S beklenen tüm fitness ve sağlık takibi özelliklerinin yanı sıra rakipsiz pil ömrü sunan daha geleneksel bir model. 176x176 piksel çözünürlüğünde 1.28 inç yansıma yapmayan LCD ekrana sahip ve her zaman açık ekran özelliği bulunuyor. IP68 sertifikasına sahip ve yerleşik GPS, Bluetooth 5.0, kalp atışı izleme ve 10 spor modunda fitness takibi ile geliyor. Bip S’in pil ömrü mükemmel. Normal kullanımda 40 güne kadar dayanıyor. Sadece 31 gr ağırlığında olan saatin karbon siyahı, portakal kırmızısı, sıcak pembe ve beyaz kaya renk seçenekleri bulunuyor. Şubat ayında 70 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Amazfit Powerbuds Özellikleri

Amazfit Powerbuds, yerleşik PPG kalp atış sensörü sunmasıyla dikkat çekiyor. IP55 sertifikasına sahip; dolayısıyla yağmurlu günlerde ve spor yaparken rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şarj kutusu 450 mAh batarya, kulaklıklar da 55 mAh pile sahip. Tek şarjla 8 saat durmadan müzik dinlemek mümkün. Kulaklıkları çıkardığınızda çıkarır çıkarmaz şarkının durmasını sağlayan sensörlere sahip. Canlı beyaz, gölge siyahı ve yarış sarısı renk seçenekleri bulunuyor.

Amazfit ZenBuds Özellikleri

Ve son olarak Amazfit ZenBuds, ortam gürültüsünü oldukça etkili bir şekilde izole eden silikon kulaklıklara sahip. Ayrıca uykunuzu takip eden sensörlerle donatılmış Sabah kalktığınızda tam ve ayrıntılı rapor alıyorsunuz. Uykunuzun analiz edilmesine yardımcı olan kalp atış hızı monitörü de bulunuyor. Uyuduğunuz algılandığında otomatik olarak ses kapatılıyor. Tek şarjla 12 saat kullanılabiliyor, şarj kutusu ile kullanım 56 saate kadar uzatılabiliyor.