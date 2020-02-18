Amazing Stories'in İlk Fragmanı Yayınlandı

Steven Spielberg'in yapımcılığını üstlendiği Amazing Stories dizisi, 1985-1987 yılları arasında iki sezon olarak ABD’de NBC kanalında yayınlanmıştı. Fantezi, korku ve bilimkurgu türlerinde bölümleri bulunan dizinin Apple TV Plus’ta yayınlanacak olan yeni sezonunun ilk fragmanı geldi.

Amazing Stories, 1985 yılında ilk kez yayınlanmaya başlandığında büyük ilgi görmüştü. Steven Spielberg’in fantezi, korku ve bilimkurgu türünü başarılı bir şekilde harmanladığı dizinin yeni sezonu, ilk sezonların ruhunu yansıtmayı başaracak. Fragmanda görüldüğü kadarıyla dizide beş ayrı hikaye yer alıyor ve bu hikayelerden her birine kısaca değiniliyor.

Dizinin hayranları 1987’den bu yana uzun bir süre beklemiş olsa da Amazing Stories’in 6 Mart’ta yayınlanacak olması herkeste büyük bir heyecan uyandırdı. Bölümleri farklı yönetmenler tarafından çekilen dizide oyuncu olarak Kerry Lynn Bishe, Whitney Coleman, Trisha Mashburn, Austin Stowell, Edward Burns, Juliana Canfield, Dylan O’Brien, Victoria Pedretti, Josh Holloway ve Sasha Alexander gibi isimler yer alıyor. Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden ünlü oyuncu Robert Forster'ı da Amazing Stories'deki rolü ile son defa görmüş olacağız.

Amazing Stories’in yeni sezonunun çekileceği haberi ilk kez 2017 yılının ekim ayında ortaya çıkmıştı. Bunun yanı sıra ise Spielberg geçen yıl gerçekleşen Apple Plus TV’nin tanıtımında yer almıştı.