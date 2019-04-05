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  4. Amazon, 3 Bin Uyduyla Dünya'nın Her Yerine İnternet Götürecek

Amazon, 3 Bin Uyduyla Dünya'nın Her Yerine İnternet Götürecek

amazon kuiper project
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman - | proje

Amazon, Dünya’nın alçak yörüngesine binlerce uydu göndermek istediğini dile getirdi. Kuiper Projesi kapsamında uzaya 3,236 uydu göndererek, insanların yüzde 95’lik kısmına internet erişimi sağlamayı planlayan şirket, konu hakkında hummalı çalışmalarını sürdürmeye devam ettiklerini söyledi.

Amazon ile birlikte birçok farklı şirket, gönderecekleri uydular aracılığıyla internet servis sağlayıcısı olma projeleri üzerinde çalışmaya devam ediyorlardı. SpaceX, Starlink adını verdiği projesi kapsamında 12 binden fazla uyduyu yörüngeye göndermek istediğini söylerken, OneWeb isimli girişim geçtiğimiz günlerde ilk 5G uydusunu fırlatmıştı.

“Kuiper Projesi sayesinde dünya çapında internet hizmeti alamayan ya da yetersiz hizmet alanlara yüksek hızlı ve düşük gecikmeli internet servisi sağlamak istiyoruz” diyen Amazon’un sözcüsü, “Bu geniş bant internete erişimi olmayan on milyonlarca insana hizmet vermeyi öngören uzun vadeli bir projedir. Bu girişimde, vizyonumuzu paylaşan şirketlerle ortak olmayı dört gözle bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

Amazon geçtiğimiz kasım ayında yaptığı duyuru ile Dünya’nın çeşitli bölgelerinde 12 farklı internet istasyonu kuracaklarını, bu istasyonların uydular ile bağlantılarını kurarak, halihazırda gezegende yaşayan insanların yüzde 95’lik kısmına internet erişimi sağlayabilecek seviyeye geleceklerini dile getirmişti. Uyduların ise Amazon’un sahibi Jeff Bezos tarafından kurulan Blue Origin tarafından internete taşınacağı kaydedilmişti.

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