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  4. Amazon, 3D Vücut Modellemesi Yapan Body Labs'i Satın Aldı

Amazon, 3D Vücut Modellemesi Yapan Body Labs'i Satın Aldı

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Ömer Dursun
Ömer Dursun teknoloji

3 boyutlu vücut modellemesiyle tanınan Body Labs şirketi geçtiğimiz günlerde Amazon’a satıldı. Henüz şirketler arasında anlaşılan fiyat net olarak bilinmiyor olsa da Amazon’un 50 ila 100 milyon dolar arasında bir ücret ödediği iddia edildi.

Özellikle kendi bünyesinden çıkan pek çok markayı büyük şirketlere satabilen Body Labs, SpeechWorks markasını Nuance’ye, CoSA’yı Adobe’ye ve OpenAir’i de Netsuite’e satmayı başarmıştı. Bu satım işlemleriyle kasasını genişleten şirketin, 2016 yılında 10 milyon dolarlık bir bütçesi bulunuyordu.

Ayrıca son yıllarda gerçekci vücut modellemeleriyle dikkat çeken Body Labs, SOMA isimli teknolojisi sayesinde gelişmiş görüntü işleme teknolojileri ile bilgisayara aktarılan verileri işliyor, daha sonra da elde ettiği insan hareketlerini doğru algılıyor ve modellemeyi gerçekleştiriyor.

Pek çok farklı kategoride kendisine projeler çıkarabilen Body Labs, oyun karakterleri, sanal ayakkabı ve kıyafet de üretebiliyor. 

Kendisine satın alım konusunda sorulan soruyu cevaplamayı reddeten Amazon sözcüsünün tutumuna göre, Amazon'un şimdilik bu satın alım işlemini gizli tutmak istediği düşünülüyordu. Ancak kısa bir süre önce gelen habere göre, Body Labs'ın satın alımı onayladığı ifade edildi.

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ETİKETLER: 3d baskı amazon

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