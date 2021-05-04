Amazon 44 Milyar Dolar Kazanmasına Rağmen Vergi Ödemedi

Avrupa ve İngiltere'de milyonlarca haneye satış yapan Amazon, geçtiğimiz yıl neredeyse hiç vergi ödememiş. Vergi ödememesinin altında ise Lüksemburg biriminin 1.2 milyar dolar zarar etmesi olarak gösterilmiş. Ancak Amazon, yına aynı dönemde tüm Avrupa'da 44 milyar dolarlık satış gerçekleştirmiş.

Dünyanın en büyük e-ticaret şirketi olan Amazon, farklı bölgelerdeki operasyonlarını farklı şirketler altında sürdürmeye devam ediyor. Birçok büyük teknoloji şirketi gibi Avrupa operasyonlarını Lüksemburg'ta konuçlandıran Amazon, bugün Avrupa'daki faaliyetlerine dair kimi açıklamalar yaptı.

Yayınlanan resmi belgeler içerisinde Amazon'un Avrupa bölgesinde yaptığı satışların tamamına ve elde ettiği gelire dair bilgiler yer alıyordu. Tüm bu bilgilerin ardından şirketin 2020 finansal yılında 1.2 milyar dolar zarar ettiği ifade edildi. Şirketin zarar açıklamasının ardından ise vergiden muaf tutulduğu öğrenildi.

Amazon 44 Milyar Dolarlık Gelirle Vergi Ödemedi

İngiltere ve Avrupa'daki yüz milyonlarca haneye ürün satan Amazon EU Sarl, rekor düzeyde gelir elde etmesine rağmen Lüksemburg biriminin 1,2 milyar Euro zarar yapması gerekçesi ile hiç vergi ödememiş. Bu birime kar etmesini teşvik etmek amacıyla 56 milyon euro gibi bir kredi dahi verilmiş. Üstelik şirketin hesabında zararı karşılayacak 2.7 milyar dolarlık paranın da olduğu söylenenler arasında yerini almış. Buna rağmen Lüksemburg, 1.2 milyar dolar zarar göstermiş.

Amazon'un Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Polonya, İspanya ve İsveç için satışları idare eden Lüksemburg birimi, sadece 5.262 personel istihdam ediyor. Yani şirketin her bir çalışanı başına 8.4 milyon dolar gibi bir para kazanmış ancak iş vergi ödemeye gelince tüm bunlardan kaçınmanın yolu bulunmuş.

Vergiden kaçınma konusunda uzun süredir kampanya yürüten İşçi Partisi milletvekili Margaret Hodge, The Guardian'a şunları söyledi: “Görünüşe göre Amazon'un korkunç vergiden kaçınma konusundaki amansız kampanyası devam ediyor. Amazon'un gelirleri salgınla birlikte arttı; ancak yine de vergiden adil payını ödemekten kaçınmak için kârını Lüksemburg gibi vergi cennetlerine kaydırmaya devam ediyor. Bu büyük dijital şirketlerin tümü kamu hizmetlerimize, altyapımıza ve eğitimli ve sağlıklı iş gücümüze güveniyor. Ancak daha küçük işletmelerin ve çalışkan vergi mükelleflerinin aksine, teknoloji devleri kamu yararı için ortak pota adil bir şekilde ödeme yapamıyor. Başkan Biden, büyük şirketleri ve dijital şirketleri vergilendirmek için yeni, daha adil bir sistem önerdi, ancak İngiltere reformları desteklemedi. Sessizlik sağır ediyor. Hükümet, kurumlar vergisinden kaçınmayı geçmişte kalan bir şeye sürgün etmek için nesilde bir kez bu fırsatı yakalamak için harekete geçmeli ve yardım etmelidir."

Fair Tax Foundation'ın genel müdürü Paul Monaghan şunları söyledi: “Bu rakamlar, Amazon için bile akıllara durgunluk veriyor. Daha sorumlu bir yaklaşım benimseyen yerel işletmelerin haksız bir şekilde altını çizmesine izin vererek, büyük ölçüde vergilendirilmeye devam eden gelirin arkasında dünya çapında katlanarak hızlanan piyasa hakimiyetini görüyoruz.

"Amazon'un Birleşik Krallık gelirinin büyük bir kısmı, muazzam ölçüde zarar eden Lüksemburg'daki yan kuruluşunda açık denizde rezerve ediliyor; bu, sadece şu anda anlamlı bir vergi katkısı yapmadıkları değil, aynı zamanda muazzam devredilen devasa gelir göz önüne alındığında, önümüzdeki yıllarda bunu yapma ihtimalinin de düşük olduğu anlamına geliyor şimdi orada biriktirdikleri kayıplar. "