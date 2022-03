Amazon’dan Kritik Karar: 60’tan Fazla Fiziksel Mağazasını Kapatıyor

Brand Finance raporuna göre; 350.3 milyar dolar ile Apple’ın ardından dünyanın en değerli ikinci markası olan Amazon, son zamanlarda ilginç olaylarla gündeme geliyor. Tüm dünyada devasa bir e-ticaret ağına sahip olan Amazon, yeni açıkladığı kararda ABD ve Birleşik Krallık’ta bulunan toplam 68 mağazasını kapatma kararı aldı. Diğer yandan Amazon’un 500’den fazla Whole Foods Market mağazası ve 20’den fazla Amazon Fresh marketi açık kalacak.

ABD ve Birleşik Krallık'ta 60'tan Fazla Fiziksel Mağazasını Kapatıyor

E-Ticaret devi Amazon, bazı ülkelerde hem fiziksel hem de online olarak hizmet veriyor. Ticaretin giderek dijital mecralara kaymasından dolayı Amazon, 68 fiziksel mağazasını kapatma kararı aldı. Şirket sözcüsü Betsy Harden yaptığı açıklamada, şirketin Amazon Fresh, Whole Foods Market, Amazon Go ve Amazon Style mağazalarına ve Just Walk Out teknolojisine daha fazla odaklanmayı planladığını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Amazon, Just Walk Out adlı kasiyersiz market teknolojisini bir Whole Foods mağazasında entegre bir şekilde kullanmaya başladı.

Aslında yapılan incelemeler de fiziksel mağazalarda gerçekleşen satışların düştüğünü gösteriyor. Amazon'un Whole Foods'u satın almasının ardından 2018 yılında fiziksel mağazalarının satışı 17.2 milyar dolardan fazlaydı. 2021 yılında ise satışlar 17,1 milyar doların altına düştü. Buna göre; fiziksel mağazalara olan talebin her geçen yıl azaldığını söyleyebiliriz.

Amazon, 68 fiziksel mağazasını kapatma kararı aldı ancak fiziksel mağazalarının tamamını kapatmayı düşünmüyor. Zira şirket, geçtiğimiz dönemde müşterilerin soyunma odasına ürün istemek için teknolojiden yararlanan ilk giyim mağazası Amazon Style'ı duyurmuştu.