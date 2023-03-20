Amazon 9 Bin Kişiyi İşten Çıkarıyor

Büyük teknoloji şirketlerindeki işten çıkarma vakaları, 2023 yılında da hızla devam ediyor. Dünyanın en büyük bulut servis sağlayacılarından olan ve aslen internet alışveriş platformu olmasıyla tanınan Amazon, bugün 9000 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

Çeşitli sektörlerde çalışan 9000 işçinin yaklaşık %10'unun Amazon'un bulut servisi olan AWS'den olacağı belirtildi. Geride bıraktığımız aylarda yaşanan işten çıkarmaların şirketlerin fazla hızlı büyümesiyle alakalı olduğu düşünülüyor.

Pandemi Sonrasında Teknoloji Şirketlerinin Büyüme Hızı Düştü

Başta Tesla, Facebook, Google ve Apple gibi şirketlerin büyük işten çıkarmalar yapması, aslen pandemi döneminde artan büyümeyle alınan çalışanlara, büyümenin azalmasıyla birlikte çıkış kapısının gösterilmesi olarak yorumlanıyor.

Dünyanın en hızlı büyüyen şirketlerinden olan Amazon, önceki yıl 2021 yılında %39'luk büyüme yakalamıştı. Ancak pandemi sonrasında bu oran 2022 yılında %20'ye kadar geriledi. Ayrıca son gelen verilere göre bu gerilemenin daha da devam etmesi bekleniyor.

Amazon'daki en vurucu büyüme azalışı, şirketin büyük bir dominasyona sahip olduğu bulut teknolojileri alanında yaşandı. Birçok önemli şirkete ve kişiye hizmet veren AWS, bulut altyapısı pazarının daralmasından etkilendi. Aynı zamanda Amazon'un rakipleri arasında yer alan Microsoft'un da bulut teknolojileri alanında daha fazla pay kazanmaya başladığı belirtiliyor.

Tüm bu etmenler, Amazon gibi büyük bir teknoloji şirketini maliyetleri dengelemek amacıyla işten çıkarma yapmaya zorluyor. Ancak analistlere göre tüm yaşanan büyüme azalışına rağmen Amazon istikrarlı bir şekilde büyümeye devam edecek.