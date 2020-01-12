Amazon’a Kayıtlı E-posta ve Telefon Numaraları Sızdırıldı

Amazon çalışanları tarafından, müşteri e-posta adresleri ve telefon numaraları sızdırıldı. Firma, müşteri e-posta adreslerini ve telefon numaralarını, üçüncü tarafla paylaşan bir dizi çalışanı politikaları ihlal ettiği gerekçesiyle işten çıkardığını açıkladı.

Bilgilerin ne zaman ve kiminle paylaşıldığı ve kaç müşterinin bu durumdan etkilendiği ile ilgili henüz net bir bilgiye sahip olmadığını ifade eden Amazon firması, müşterilerine gönderdiği e-posta ile durumu açıkladı. Gönderdiği e-postada bir çalışanın verileri paylaştığı için işten çıkarıldığını, hesaplar ile ilgili e-posta ve telefon numarası dışında başka bilgi paylaşılmadığını, konu ile ilgili müşterilerin herhangi bir işlem yapması gerekmediğini belirtti.

Daha Önce de Müşteri Verileri Paylaşılmıştı

Geçtiğimiz yıl, yine Amazon şirketi için e-posta verilerinin üçüncü kişilerle paylaşıldığı iddiası ortaya atılmıştı. Firma bu konuyla ilgili sessiz kalmayı tercih etmişti. Amazon bu sefer yaşanan, müşterilerin e-posta ve telefon numarası bilgilerinin üçüncü kişilerle paylaşılması durumunu, müşterilerine gönderdiği e-postalarla doğrulamış oldu.

Yaptığı açıklamada firma, akıllı kamera ve kapı zili şirketi olan Ring firmasının da benzer bir durumla karşılaştığını, çalışanların müşteri kameralarından gelen video görüntülerini uygunsuz bir şekilde izledikleri için kovduğunu söyledi.