Amazon, A101 ile Anlaştı: Yeni Dönem Başlıyor

Türkiye'nin en büyük e-ticaret sitelerinden bir tanesi olan Amazon, A101 mağazaları ile anlaşma yaptı. Amazon - A101 anlaşması ile birlikte Amazon kullanıcıları verdikleri siparişleri A101 mağazalarından teslim alabilecek. İşte konu hakkındaki detaylar.

Amazon Siparişleri A101'den Teslim Alınabilecek

Amazon.com.tr üzerinden verilen siparişler A101 mağazalarından teslim alınabilecek. A101 mağazaları Amazon'un internet sitesinde Amazon Hub Counter olarak yer alıyor. Amazon Hub Counter, teslimat noktası olarak bilinmekte. Şu an için teslimat noktaları ile ilgili Amazon tarafından resmi bir açıklama gelmedi.

Milli Gazete tarafından fark edilen bu yeni teslimat noktaları kullanıcılara büyük kolaylık sağlayacak. Kullanıcılar evlerinde kargo beklemek yerine siparişleri A101 teslim noktalarına geldiğinde A101 mağazalarına giderek direkt olarak teslim alabilecek.

Amazon tarafından bir açıklama gelir ise sizleri bilgilendireceğiz. Şu anda Amazon'dan bir sipariş verirken teslimat noktası seçme ekranı çıkıyor ve A101 mağazaları teslimat noktası olarak seçilebiliyor.

Sizler A101 mağazalarından Amazon siparişlerinin teslim alınabiliyor olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

Amazon Prime Mastercard Kampanyası Başladı

Amazon Türkiye ve Mastercard iş birliğiyle, Mastercard ve Maestro logolu banka veya kredi kartlarıyla Amazon Prime’a ilk kez üye olan kullanıcılar ilk iki ay boyunca hediye Amazon Prime üyeliğinden faydalanabiliyor.

15 Mart’a kadar geçerli olacak kampanya çerçevesinde Mastercard ve Maestro logolu kart sahipleri, Amazon Prime’ın binlerce üründe geçerli bedava ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile Prime Gaming üyelikleri ve Prime üyelerine özel fırsatlar gibi avantajlarından iki ay boyunca ücretsiz yararlanacak.

Kampanyaya katılan üyeler birinci ay Amazon Prime’ın 30 gün ücretsiz deneme üyeliğinden faydalanırken ikinci ayın ücreti Mastercard ve Maestro logolu kartlarına bankaları tarafından iade edilecek. Üçüncü aydan itibaren ise üyeler aylık 7,90 TL karşılığında Amazon Prime ayrıcalıklarından yararlanmaya devam edebilecekler.

Kampanyadan Akbank, Denizbank, Fibabanka, Garanti BBVA, ING, QNB Finansbank Mastercard ve Maestro logolu banka ve kredi kartları ile HSBC, Kuveyt Turk Katılım Bankası ve Vakıfbank Mastercard logolu kredi kartı sahipleri yararlanabiliyor.