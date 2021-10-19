Amazon ABD Kongresine Yalan Söylemekle Suçlanıyor

Amazon'un ABD kongresi açıklamaları Kongre temsilcilerini inandıramadı. Amazon'dan Jeff Bezos ve diğer yöneticiler Kongre'ye yalan söylemiş olabilir.

ABD Temsilciler Meclisi temsilcileri, eski CEO Jeff Bezos da dahil olmak üzere Amazon yöneticilerinin, internet devinin kendi ürünlerini yaratmak ve pazarlamak için müşteri verilerini haksız bir şekilde kullanıp kullanmadığı konusunda Kongre'ye yalan söyleyip söylemediğini araştırmak için Adalet Bakanlığı'na başvurmaya hazır olduklarını söylüyor.

Amazon'un ABD kongresi açıklamaları gündem oldu

Hindistan'daki çalışanlar, üçüncü taraf satıcılar tarafından satılan ürünlerin alıcılar arasında popüler olduğunu kanıtlamakla ve Amazon'un bu popüler ürünlere rakip sürümler geliştirmekle suçlandı.

Dava dosyasındaki dahili belgelere göre, Amazon'un kendi ürünlerini haksız bir şekilde tanıtmak ve Hindistan web sitesinde rekabeti yok etmek için ürün arama sonuçlarına hile karıştırdığı da iddia edildi.

Reuters tarafından elde edilen bu dosyalar, Amazon yöneticileri ve kurucusu Bezos'un antitröst konusunda bir Meclis Yargı alt komitesi verdiği önceki ifadelere ve referanslara aykırı. Temmuz 2020'deki duruşmada milyarder uzay turisti, Amazon'un kendi politikasının "özel markalı ürünleri piyasaya sürmeye karar verirken tek bir satıcıyla ilgiliyse anonimleştirilmiş verilerin kullanılmasını yasakladığını" söyledi.

Amazon'un Baş Hukuk Müşaviri Yardımcısı Nate Sutton bir yıl önceki duruşmada şunları söylemişti: "Onlarla rekabet etmek için herhangi bir satıcı verisi kullanmıyoruz."Ayrıca Amazon'un "kendi özel marka ürünlerini yaratırken belirli satıcı verilerinin hiçbirini kullanmadığını" ve rakip ürünleri geri plana atmak için arama sıralamalarını değiştirmediğini söyledi.

Şimdi alt komite başkanı David N. Cicilline (D-RI) ve başkan yardımcısı Pramila Jayapal (D-WA), Yargı Komitesi başkanı Jerrold Nadler (D-NY) ve diğerleri, Kongre'nin e-ticaret devi tarafından yanlış yönlendirildiğini düşünüyor.

Amazon'un yeni CEO'su Andy Jassy'yi, Amerikan mega şirketinin rakiplerinin ürünlerini kopyalamak ve kendi marka sürümlerini arama sonuçlarında yükseltme konusunda yalan söylemediğini veya Adalet Bakanlığı'ndan potansiyel bir ceza soruşturmasıyla karşı karşıya kalmadığını göstermek için yeni kanıtlar sunmaya çağırdılar.

"Amazon adına Komite'ye yapılan önceki ifadeleri doğrulamak için size son bir fırsat sunuyoruz. Bu konunun cezai soruşturma için Adalet Bakanlığı'na havale edilmesinin uygun olup olmadığını değerlendirdiğimiz için bu fırsatı kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz." denildi.