Amazon, AirPods Rakibi Kablosuz Kulaklık Geliştiriyor Olabilir

Bazı yeni gelişmeler Amazon'un, AirPods rakibi tam kablosuz kulaklık üzerinde çalıştığını işaret ediyor.

CNBC tarafından yayınlanan yeni raporlara göre Amazon, yeni bir kablosuz kulaklık modeli üzerinde çalışıyor. AirPods'a rakip olmayı hedefleyen ama biraz daha spora yönelik olan bu kulaklığın kod adının ise 'Puget' olduğu iddia edilmekte. Özellikle 100 doların altındaki maliyeti ile fiyat alanında önemli bir rekabet sağlamayı planlayan Puget, bu noktada başarılı bir ürün olabilir.

Alexa desteğinin de kulaklıkta yer alacağını belirten rapor, hareket halinde iken sesli asistanın kullanımı için bazı özelliklerin de bulunucağını ekliyor. Bu kulaklığın spora yönelik bir model olduğunu düşününce bu adımın mantıklı olduğunu söyleyebiliriz.

Kaynaklar sadece bunu değil, şirketin yeni bir Amazon Echo modeli üzerinde de çalıştığını vurguluyor. Gelişmiş ses kalitesine sahip hantal görünümlü bir hoparlör olarak tasvir edilen bu model, muhtemelen şirketin yeni ürün yapısını oluşturabilir. Şimdilik bunlar birer iddiadan ibaret olsa da, raporlara göre yeni ürünlerle yarın düzenlenecek olan etkinlikte tanışacağız.

Egzersiz takibi ve biyometrik sensörler ile spor noktasında rakibine ter döktürme imkanı bulunan kablosuz kulaklık hakkında gerçekleri öğrenmemize yalnızca saatler kaldı.