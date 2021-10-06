Amazon'un Akıllı Buzdolabı Üzerinde Çalıştığı Ortaya Çıktı

Ortaya atılan bir iddiaya göre e-ticaret devi Amazon, akıllı buzdolabı üzerinde çalışıyor. Amazon'un buzdolabı projesini "Project Pulse" olarak isimlendirdiği ileri sürüldü. Akıllı buzdolabı modelinin özellikleri de paylaşıldı. Konuya dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Amazon Akıllı Buzdolabı Özellikleri Neler?

Business Insider'da yer alan habere göre Amerika Birleşik Devletleri merkezli e-ticaret devi Amazon, "Project Pulse" isimli bir proje üzerinde çalışıyor. İddiaya göre şirket akıllı buzdolabı geliştiriyor. Amazon'un buzdolabı, kasiyer yer almayan Amazon Go marketlerindeki teknolojinin bir kısmını kullanacak.

Akıllı buzdolabının envanteri ve satın alma alışkanlıkları takip edeceği ileri sürüldü. Ayrıca buzdolabının istenen ürünleri tahmin edebileceği ve ihtiyaç duyulan yiyecek ve içecekleri temin edebileceği iddia edildi. Ürün temini noktasında Amazon Fresh veya Whole Foods'tan yararlanılacak. Elbette buzdolabının özellikleri bunlarla sınırlı olmayacak.

İddiaya göre Amazon'un üzerinde çalıştığı Project Pulse, ürünlerin son kullanma tarihlerini takip edecek. E-ticaret devinin yeni projesi Project Pulse, buzdolabında yer alan ürünlere dayalı tarifler önerebilecek.

Projenin bilgisayar ve yapay zeka direktörü Gopi Prashanth liderliğinde devam ettiği ileri sürüldü. Söz konusu proje üzerinde en az iki yıldır çalışıldığı iddia edildi. Paylaşılan bilgilere göre ABD merkezli e-ticaret devi Amazon'un yılda en az 50 milyon dolar yatırım yapıyor.

Amazon Project Pulse olarak isimlendirilen akıllı buzdolabı projesi ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Bu sebepten ötürü e-ticaret devinin ürünü tanıtıp tanıtmayacağı veya ne zaman tanıtacağı belli değil.

Akıllı buzdolapları elbette yeni bir fikir değil. Samsung ve LG şirketlerinin yiyecekleri tanımlayabilen, Bixby gibi dijital asistanlara bağlanabilen ve hatta bazı durumlarda pratik bir şekilde yiyecek sipariş edebilen akıllı buzdolap modellerini satışa sunmuştu.

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