Amazon Akıllı Televizyonlar Tanıttı: Özellikleri ve Fiyatı!

E-ticaret devi Amazon, akıllı televizyonlar tanıttı. Amazon Fire TV 4-Series ve Amazon Fire TV Omni Series isimli televizyon modelleri, şirketin kendi markasını taşıyan ilk modeller olma unvanına sahip. Peki, söz konusu akıllı televizyon modellerinin özellikleri ve fiyatı nedir? Konuya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Amazon Akıllı Televizyonlar Özellikleri ve Fiyatı Nedir

Amerika Birleşik Devletleri merkezli e-ticaret devi, Amazon Fire TV 4-Series ve Amazon Fire TV Omni Series isimli televizyon modellerini tanıttı. Şirketin kendi markasını taşıyan ilk modeller olma özelliğine sahip olan televizyonlar özellikleri ile ön plana çıkıyor.

Amazon Fire TV Omni Series'da 43", 50", 55", 65" ve 75" olmak üzere dört farklı model yer alıyor. Bu seride yer alan tüm modellerin HDR10, HLG ve Dolby Digital Plus desteğine sahip olacağı açıklandı. Modellerde 3 adet HDMI 2.0 ve 1 adet HDMI eARC 2.1 bulunuyor.

4K çözünürlüğüne sahip olan televizyon Alexa özelliği sayesinde sesli komut desteğine sahip olacak. Böylece Fire TV Omni Series'da televizyonu kontrol etmek için bir kumandaya ihtiyaç olmayacak. Kullanıcılar, ses ile televizyonu kontrol edebilecek. Amazon, yaptığı açıklamada, söz konusu özelliğin televizyonların daha hızlı, daha basit ve daha doğal bir şekilde kontrol edilmesine olanak sağladığını ifade etti.

43 inçlik Fire TV Omni 410 dolardan başlıyor. 50 inçlik model 510 dolar, 55 inçlik model 560 dolardan satılıyor. En büyük iki seçenek anlaşılır bir şekilde biraz daha pahalı ama yine de oldukça rekabetçi, 65 inçlik 830 dolar ve 75 inçlik 1.100 dolar.

Fire TV Omni Series'da yer alan modellerin fiyat listesi şu şekilde:

43 inçlik model: 410 dolar

50 inçlik model: 510 dolar

55 inçlik model: 560 dolar

65 inçlik model: 830 dolar

75 inçlik model: 1100 dolar

Amazon Fire TV 4-Series'ta 43", 50" ve 55" olmak üzere üç farklı model bulunuyor. 4K desteğine sahip olan modellerde 3 adet HDMI 2.0 ve 1 adet HDMI eARC 2.1 mevcut. Alexa teknolojisini destekleyen cihazın fiyat listesi şu şekilde: