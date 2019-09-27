Amazon Alexa’da İlk Kez Ünlü Bir Kişinin Sesi Kullanılacak

Amazon’un akıllı asistanı Alexa’nın kullanıcılarına Samuel L. Jackson’ın sesiyle hitap etmesine çok az kaldı. Amazon, ünlü film yıldızının, sesinin Alexa’lı cihazlarda kullanılmasına izin verdiğini duyurdu.

USA today’in haberine göre, e-ticaret devi geçtiğimiz Çarşamba günü düzenlenen bir etkinlikte heyecan verici bir güncellemeyi duyurdu. Jackson, sanal asistandaki ilk ünlü sesi olarak hizmet verecek hatta bunun yanı sıra, Alexa’lı cihazlarınızda ‘küfürlü konuşma’ seçeneğini de seçebileceksiniz.

Alexa’lı cihazlarda kullanılacak olan ve nöral sesli yanıt teknolojisiyle geliştirilen ses, kullanıcılara iki farklı seçenek şeklinde sunulacak. Seçeneklerden biri clean version (temiz versiyon) olacak ve diğeri de explicit version (sansürsüz versiyon) olacak, her iki sürüm de yıl sonuna doğru satışa sunulacak.

Ancak Alexa’nın yeni özelliği ücretsiz olmayacak. Amazon.com.’da bu özellikten bahsedilen sayfada, hizmeti kullanabilmek için ilk etapta 99 cents, tanıtım sürecinin bitiminden sonra da 4.99 dolar ödeme yapmanız gerektiği belirtiliyor.

Amazon’a göre, Jackson size hava durumunu söyleyecek, doğum gününüzü kutlayacak, şakalar yapacak, sizin için alarmlar kuracak ve en sevdiğiniz müzikleri çalacak. Eğer Oscar ödüllü aktörün kariyerini merak ederseniz de tek yapmanız gereken bunu Alexa’ya sormak olacak.

Jackson alışverişlerde, listelemelerde ve hatırlatıcılarda size yardımcı olamasa da evinize eğlenceli bir teknoloji getirecek. Başlamak için “Alexa, beni Samuel L. Jackson ile tanıştır.” demeniz yeterli olacak.