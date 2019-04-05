Amazon, Alexa Destekli Kulaklıklarıyla Apple AirPods’a Rakip Olabilir

E-Ticaret devi Amazon’un, kablosuz kulaklık pazarında Apple AirPods’u geçmek için çalışmalarını hızlandırdığı iddia ediliyor. Bloomberg’de yer alan bir habere göre Amazon, yerleşik Alexa erişimine sahip bir kablosuz kulaklık üzerinde çalışıyor.

AirPods gibi görüneceği ve benzer özelliklere sahip olacağı iddia edilen kulaklığın bu yılın ikinci yarısında geleceği söyleniyor. Haberde, Amazon’un şu anda kulaklıkta daha iyi bir ses kalitesi elde etmek için çalıştığı belirtiliyor.

Bloomberg, kullanıcıların yeni kulaklıkta sesli komutları kullanarak ürün sipariş etmek, müzik dinlemek, hava durumunu kontrol etmek ve diğer bilgilere erişmek gibi işlemleri kolaylıkla yapabileceğini söylüyor. Kullanıcıların 'Alexa' dediğinde dijital asistanın devreye gireceği ve kulaklığın aramaları cevaplamak ya da sonlandırmak veya şarkıları değiştirmek gibi fiziksel hareket kontrollerini de içereceği belirtiliyor.

Amazon daha önce de 'Fire Phone' isimli cihazıyla mobil donanım pazarına giriş yapmıştı ancak bu girişim büyük bir başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Şirketin yeni kablosuz kulaklığı, halihazırda evlerde ve otomobillerde kullanılan dijital asistan Alexa’nın kullanım alanlarının genişlemesi için iyi bir fırsat olabilir.

Kulaklığın hücresel bağlantıya sahip olmayacağı bildiriliyor. Bu da demek oluyor ki, kulaklığı telefonunuzla eşleştirmeniz gerekecek. Bloomberg’e göre kablosuz kulaklık, aynı zamanda şarj cihazı olarak görev yapan bir kap içerisinde gelecek ve siyah ile gri renk seçeneklerine sahip olacak.

Apple ikinci nesil AirPods’u geçtiğimiz ay 159 Dolar (yaklaşık 895 TL) fiyat etiketiyle satışa sunmuştu. Yeni AirPods’da daha uzun pil ömrü, kablosuz şarj ve dijital asistan Siri desteği gibi yenilikler bulunuyor. Apple’ın sahibi olduğu Beats markası da tamamen kablosuz PowerBeats kulaklığını bu ay içerisinde tanıtmayı planlıyor.