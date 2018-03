Amazon, Alexa'nın Neden Kahkaha Attığını Açıkladı

Amazon'un yapay zeka destekli sesli asistanı Alexa, geçtiğimiz günlerde kendi kendine kahkaha atmaya başlamış ve kullanıcıları bir hayli korkutmuştu. Sosyal medyayı birbirine katan görüntülerden sonra şirket harekete geçti ve kısa bir araştırmadan sonra sorunun kaynağını keşfetti.

Amazon'un akıllı asistanı Alexa'nın sebepsiz yere kahkahalar patlatması, "Elon Musk'ın yapay zeka hakkındaki öngörüleri gerçek mi oluyor?" sorusunu beraberinde getirmişti.

Amazon’s Alexa devices have creepily started laughing at people for no reason. pic.twitter.com/JRq1yV0oFO