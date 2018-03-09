Amazon, Alexa'nın Neden Kahkaha Attığını Açıkladı

Amazon'un yapay zeka destekli sesli asistanı Alexa, geçtiğimiz günlerde kendi kendine kahkaha atmaya başlamış ve kullanıcıları bir hayli korkutmuştu. Sosyal medyayı birbirine katan görüntülerden sonra şirket harekete geçti ve kısa bir araştırmadan sonra sorunun kaynağını keşfetti.

Amazon'un akıllı asistanı Alexa'nın sebepsiz yere kahkahalar patlatması, "Elon Musk'ın yapay zeka hakkındaki öngörüleri gerçek mi oluyor?" sorusunu beraberinde getirmişti.

Amazon’s Alexa devices have creepily started laughing at people for no reason. pic.twitter.com/JRq1yV0oFO — UberFacts (@UberFacts) 7 Mart 2018

Birçok kullanıcı, evlerinde Amazon imzalı Echo hoparlörlerin bir anda güldüğü anın görüntülerini sosyal medyadan paylaşmasıyla olay dünya çapında gündem oldu. Endişeye ve korkuya yol açan bu olay, bazı Echo kullanıcılarının yataklarından fırlamasına dahi neden oldu. Zira Alexa destekli hoparlörler, ansızın açılıp ürkütücü bir şekilde kahkaha atıyordu.

Alexa randomly laughing compilation https://t.co/O3ZCA4B6Po @YouTubeより That's creepy. It's like AI against human. — Zeus (@Downy999) 8 Mart 2018

Amazon, konuyla ilgili sessizliğini nihayet bozdu ve kullanıcıların yüreklerine su serpen açıklamayı yaptı. Yapay zeka insanoğlunu yok etmek için harekete geçmemiş. En azından henüz! AFP'ye açıklama yapan şirket, Alexa'nın bazı cümleleri 'Alexa laugh' (Alexa gül) olarak algıladığını ve bu komuta uyarak kahkaha attığını söyledi.

'Alexa gül' komutunu, 'Alexa gülebilir misin' olarak değiştireceklerini ifade eden Amazon sözcüsü, "Ayrıca kullanıcıların hazırlıksız yakalanmaması için Alexa'nın bu komuttan sonra vereceği tepkiyi de değiştiriyoruz. Alexa artık gülmeden önce 'Tabii ki gülebilirim' diyecek" dedi.

Amazon sesli akıllı asistanının altyapısını oluşturan Alexa, toplamda 15 bin komutu yerine getirebiliyor.