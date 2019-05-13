Amazon Alexa, Piyasadaki En Yaygın Dijital Asistan Haline Geldi

Amazon’un dijital ses asistanı Alexa, an itibarıyla dünya çapında 60.000’den fazla akıllı cihazda kullanılıyor. Bu durum, Alexa’nın piyasadaki en yaygın dijital asistan olduğunu gösteriyor.

Digital Trends’e göre, sadece bir yıl önce Amazon’un Alexa’nın 12.000 cihazla uyumlu olduğunu duyurduğu dikkate alınırsa, şu anki rakamlar Alexa’nın yaygınlaşmasında önemli bir artış olduğu anlamına geliyor. Amazon’un Eylül 2018’de Alexa’nın 20.000 cihazla uyumlu olduğunu duyurduğunu hatırlayacak olursak, şirket geçtiğimiz 6 ay boyunca Alexa destekli ürünlerinin sayısını yüzde 200 oranında arttırmış görünüyor.

Akıllı cihazlarla uyumluluk açısından bakıldığında, Alexa’nın Google Asistan ve Apple Siri’den önde yer aldığı görülüyor. Çünkü Ekim 2018’de Google Asistan’ın 1.000’den fazla popüler markaya ait 10.000 cihazı desteklediği açıklanmıştı. Eğer Alexa pazarda bu derece büyümemiş olsaydı, Google’ın rakamları çok daha fazla artabilirdi. Ancak an itibariyle Google’ın Amazon’u yakalaması için hala kat etmesi gereken çok yol var.

Yine de bu marj daha da artabilir gibi görünüyor. Çünkü Google, ev güvenliği markasının entegrasyonu ve ardından Google Nest Hub Max’in piyasaya sürülmesinin ardından Work with Nest programını iptal etti. Engadget’a göre, Google’ın yeni gizlilik girişimi bağlı cihazlar ve uygulamalar arasında veri paylaşımına izin verecek, fakat bunu sadece bir avuç dolusu sıkıca taranmış ortak için yapacak.

Alexa’nın pek çok cihazla uyumlu olmasına rağmen, akıllı telefonlar söz konusu olduğunda Google Asistan ve Siri hala en yaygın kullanılan dijital asistanlar konumunda bulunuyor. Akıllı telefonlar elbette akıllı hoparlörlerden daha popüler ve gelecekte de bu şekilde olmaya devam edecek gibi görünüyor.