Amazon Artan Talebi Karşılamakta Zorlanıyor

Corona virüsü nedeniyle evlerimizde mahsur kaldığımız şu günlerde, kişilerin çoğu market, gıda ihtiyaçlarını çevirim içi olarak karşılıyor. Amerika merkezli Amazon şirketi sağlamış olduğu gıda tedariğine artan talebe karşılık, Amazon depolarında görevli kişilere çok daha yüksek ücret karşılığında gıda paketlemesinde de çalışmalarını teklif ediyor.

İnternet marketi gıda ürünlerini, kendi gıda mağazalarından taze olarak tedarik eden Amazon şirketi, artan talebe cevap verebilmek için bulduğu bu çözümü iş paylaşımı olarak isimlendiriyor.

Ek Destek için Personele Fırsatlar Sunuluyor

Amazon şirketinin depo çalışanlarına bir mesaj gönderdiği ve mesaj içeriğinde iş hacminde büyük bir artış meydana geldiği ve iş gücü paylaşımı teklif edildiği bilgilerinin yer aldığı söyleniyor.

Amazon tarafından sunulan iş paylaşımı teklifini kabul eden kişilerin, daha önce açıklanan saatlik çalışma ücretine kıysala saatte 2$ daha fazla ödeme alacağı belirtiliyor.

Amazon yetkilileri konuyla ilgili olarak gıda siparişlerinde taleplerin her geçen gün büyük bir hızla arttığını, artan talebi karşılayabilmek için ek desteğe ihtiyaç duyduklarını ve ek destek için de personele fırsatlar sunduklarını ifade ettiler.