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Amazon, Avrupa'ya 250 Milyon Euro Vergi Ödeyecek

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Ömer Dursun
Ömer Dursun İnternet

Dünyanın en popüler alışveris sitesi Amazon, Avrupa Birliği’nin kararı ve vergi politikasından dolayı Lüksemburg’a 250 milyon Euro vergi ödeyecek. 

Lüksemburg’da operasyonel olarak iki farklı şirket kuran Amazon, uzun süredir kendi adına yapılan vergi soruşturmasının sonucunu bekliyordu. Bugün AB tarafından açıklanan soruşturma kapsamında Amazon'un, Lüksemburg’a 250 milyon Eoruluk vergiyi faiziyle birlikte geri ödemesi gerekiyor.

Avrupa Birliği Komisyon Üyesi Margrethe Vestager bu sabah yaptığı açıklamasında, “Amazon'un karının yaklaşık dörtte üçüne vergilendirilmedi” dedi. Ayrıca Vestager, “Amazon'un Lüksemburg'da faydalandığı vergi uygulamaları AB kurallarına göre yasa dışı.” diyerek bu konu hakkında Amazon’u suçladı.

Bunlara ek olarak Vestager, Amazon’un Lüksemburg’da kurduğu ikinci şirketinde hiçbir faaliyette bulunmadığını, şirketin sadece gelirlerden telif bedellerini topladığını ifade etti. Ayrıca Amazon tarafından gelen bir açıklamada ise, yapılan bu özel vergi muamelesinin yanlış olduğu ve şirketin AB’ye itirazda bulunduğunu belirtildi.

2017 yılında ortalama 35.7 milyar dolar gelir elde eden Amazon’un, bu vergi yaptırımını ödeyip ödemeyeceği ise henüz belirsizliğini koruyor. Ayrıca aynı durum kısa bir süre önce Apple’ın da başına gelmişti ve şirkete 13.7 milyar Euro’luk bir vergi kesintisi uygulanmıştı.

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