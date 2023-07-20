Amazon, 'Avuç İçi Ödeme' Projesinin Kullanım Alanını Genişletiyor!

Teknoloji şirketi, geçmiş yıllarda denediği uygulamayı tekrardan gündemine aldı. Amazon yaptığı açıklamada avuç tanıma inovasyonunu bu yılın sonuna kadar ABD'de de yer alan tüm Whole Foods Marketlere getireceğini duyurdu.

Amazon Teknolojide Öncü Olmaya Devam Ediyor

Amazon One adı verilen bu uygulama market alışverişlerinizde ödeme yapmak için avucunuzu tarayıcının üstüne getirdiğinizde aktif oluyor. Nakit veya kartla ödeme devrini bitiren bu uygulama halihazırda New York, Teksas ve Kaliforniya eyaletlerinde 200'den fazla mağazada kullanılıyor . Amazon bu sayıyı 500'e çıkartmayı planlıyor.

Amazon’un geliştirmiş olduğu avuç içi tanıma sistemi, fiziksel ödemelerde yaşanan aksaklıkların önüne geçmeyi hedefliyor. Getirilen bu uygulama hem işletmelere hem de kullanıcılara pratik bir market alışverişi sunuyor.

Tüm bu teknik özelliklerin yanında şirket yasal sorunlarla da uğraşıyor. Eleştirmenler, Amazon'un Go Store'dan alışveriş yapanların bilgilerini izinsiz aldığı gerekçesiyle şirketi New York Şehri yasalarını ihlal etmekle suçluyor.

Sizce Amazon'un yeni ödeme sistemi yaygınlaşacak mı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.