Amazon, 'Avuç İçi Ödeme' Projesinin Kullanım Alanını Genişletiyor!
Teknoloji devi Amazon, market ödemelerinde kolaylık sağlayan projenin daha fazla kullanılması için belirli çalışmalar yürütüyor. İşte detaylar!
Teknoloji şirketi, geçmiş yıllarda denediği uygulamayı tekrardan gündemine aldı. Amazon yaptığı açıklamada avuç tanıma inovasyonunu bu yılın sonuna kadar ABD'de de yer alan tüm Whole Foods Marketlere getireceğini duyurdu.
Amazon Teknolojide Öncü Olmaya Devam Ediyor
Amazon One adı verilen bu uygulama market alışverişlerinizde ödeme yapmak için avucunuzu tarayıcının üstüne getirdiğinizde aktif oluyor. Nakit veya kartla ödeme devrini bitiren bu uygulama halihazırda New York, Teksas ve Kaliforniya eyaletlerinde 200'den fazla mağazada kullanılıyor . Amazon bu sayıyı 500'e çıkartmayı planlıyor.
Amazon’un geliştirmiş olduğu avuç içi tanıma sistemi, fiziksel ödemelerde yaşanan aksaklıkların önüne geçmeyi hedefliyor. Getirilen bu uygulama hem işletmelere hem de kullanıcılara pratik bir market alışverişi sunuyor.
Tüm bu teknik özelliklerin yanında şirket yasal sorunlarla da uğraşıyor. Eleştirmenler, Amazon'un Go Store'dan alışveriş yapanların bilgilerini izinsiz aldığı gerekçesiyle şirketi New York Şehri yasalarını ihlal etmekle suçluyor.
Prime Video'dan Yeni Türk Yapımı "Bihter" Geliyor!
Prime Video, Türk yapımlarına her geçen gün yatırımlarını artırıyor. Şirket, bu yılın başında ilk yerli Amazon Original filmi Rüyanda Görürsün'ü yayınlamıştı Şimdi ise şirket Bihter adındaki yeni bir yapım üzerinde çalışıyor.
Sizce Amazon'un yeni ödeme sistemi yaygınlaşacak mı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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