Amazon Avucunuzu Temassız Kredi Kartına Dönüştürecek

Amazon avuç içi temassız kredi kartı sistemiyle ödemelerde yeni bir dönem başlatıyor. Amazon One isimli sistem ile marketlerde avucunuzu okutarak temassız bir şekilde ödeme yapabileceksiniz.

Amazon, çevrim dışı alışveriş deneyiminizi daha temassız hale getirmeyi amaçladığı Amazon One sistemini duyurdu. E-ticaret şirketi avuç içini tanımlayabilen ve avucunuzu tarayarak mağazalardaki kredi kartı satın alımlarınızı doğrulayabilen yeni bir biyometrik teknoloji sunuyor.

Amazon One olarak adlandırılan teknoloji, şirketin Seattle'daki Amazon Go satış noktalarından başlayarak çok kısa zaman içerisinde Amazon'un kendi perakende mağazalarında kullanılmaya başlayacak. Ayrıca Amazon, teknolojiyi üçüncü taraflara da lisanslamayı ve temassız ödemelerin ötesine geçmeyi planladığını söylüyor.

Amazon avuç içi temassız kredi kartı nasıl kullanılır?

Amazon One ile şirket çalışanları avuç içlerini kullanarak ofislerde kimliklerini doğrulayabilir veya müşteriler, market kartlarını fiziksel olarak taşımaya gerek kalmadan mağazalardaki aboneliklerini kullanabilirler. Yani Amazon One ile tüm kartlarınız ve kimliğiniz dahil olmak üzere her şeyi kapsayan avuç içi kimlik sistemi yaratılması hedefleniyor.

Ayrıca Amazon, müşterilerin avuç içi imzalarını Amazon One sunucularından silme talebinde bulunabileceğini de sözlerine ekledi.

Bildiğiniz üzere çoğu teknoloji şirketi, insanların kimliklerini doğrulamak için yüz algılama teknolojisini denerken Amazon ise, bir kişinin kimliğini avcuna bakılarak tanımayı seçtiğini söylüyor. Amazon'a göre bu işlem daha güvenli, çünkü yüz tanımanın aksine, müşterinin kasıtlı bir şekilde avucunu okutması gerekiyor.

Amazon henüz herhangi bir üçüncü taraf iş ortağını güvence altına alıp almadığını söylemiyor ancak fiziksel perakende işinden sorumlu başkan yardımcısı Dilip Kumar bir blog gönderisinde, şirketin potansiyel müşteriyle aktif görüşmelerde olduğunu aktardı.