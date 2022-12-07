Amazon, Telefonunuzun Gözetlenmesine İzin Verirseniz Ayda 2 Dolar Ödeme Yapacak!

Kullanıcı verilerinizin değerinin ne kadar olduğunu düşünüyorsunuz? Amazon, kullanıcıları şirketin telefon alışkanlıklarını gözetlemesine izin vermeye ikna edecek yeni bir girişime imza atıyor.

Bu yeni girişim, Amazon'un ücret karşılığında telefonda yaptığınız eylemleri gözetleme iznine sahip olmasını amaçlıyor. Amazon'un şu anda bunun için biçtiği fiyat aylık 2 dolar değerinde.

Insider tarafından bildirildiği üzere Amazon, şirketin reklam doğrulama programına katılmayı kabul etmeleri hâlinde Amazon Shopper Panel üyelerine aylık 2 dolar teklif etmeye başladı. Program şu anda ABD ve Birleşik Krallık için, kullanıcıların isterlerse dâhil olabilecekleri fakat yalnızca davetle katılınılabilen ödül/kazanç sistemi olarak hizmet veriyor.

Amazon SSS sayfasında, reklam doğrulama sistemine katılım etkinleştirildiğinde Amazon'un cihazlarınızda Amazon'dan hangi reklamlara baktığınızı görebildiğinden bahsediyor. Söz konusu reklamlar arasında hem Amazon'un kendi reklamları hem de Amazon Reklamları üzerinden reklam veren üçüncü parti reklamlar yer alıyor.

Amazon'un Yeni Ödüllü Reklam Takibi Programı Nasıl Çalışıyor?

Sistemin nasıl çalıştığı konusunda şirket şu ifadeleri kullanıyor:

"Amazon Shopper Panel sistemi, örneğin reklamı görüntülediğiniz uygulama veya web sitesi ve onu görüntülediğiniz günün saati gibi Amazon reklamlarını nerede ve ne zaman gördüğünüzle ilgili bilgileri toplayacak ve kullanacak."

Amazon, sistemin amacının daha kişiselleştirilmiş reklam deneyimleri sunmak olduğunu söylüyor. Nedeni ne olursa olsun programa katılmak isterseniz, şu aşamada davet edilmeden girmek mümkün değil. Keza henüz ülkemizde kullanıma da açılmadı ancak sistemin gelecekte daha fazla bölgeye ve kullanıcıya yayılması bekleniyor.

Bu, bir şirketin böyle bir konuda ilk kez para teklif ettiği bir durum değil. Hem Facebook hem de Google, daha önce kullanıcıları etkinliklerini izlemelerine izin vermeye ikna etmek için para teklif etmeye çalışmıştı.