Amazon, Bağlantı Sorunları Nedeniyle Echo Wall Clock Satışlarını Durdurdu

Amazon, yeni duvar saati Echo Wall Clock’u yaklaşık bir ay önce piyasaya çıkarmış ve satışlara başlamıştı. Ancak yaşanan bağlantı sorunları nedeniyle şu sıralar duvar saatinin satışları durduruldu.

Amazon’dan bir sözcü de konuyla ilgili olarak, "Az sayıdaki müşterimizin bağlantı konusunda sorunlar yaşadığının farkındayız. Şu anda bu sorunu çözmek ve Echo Wall Clock’u önümüzdeki haftalarda tekrar satışa sunmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Saat, Amazon’un websitesinde halen yer alıyor ancak 'şu anda ulaşılamıyor' şeklinde bir ifade mevcut. Ürünün tam olarak ne zaman stoklara döneceği ve ne kadar kapsamlı bir çalışmaya ihtiyaç duyulduğu henüz belli değil. Ancak Amazon’un ifadelerine göre, çalışmalar birkaç hafta sürebilir hatta sorun daha da büyükse süreç daha fazla uzayabilir. Ayrıca bu konuda bir para iadesi söz konusu olup olmadığı da henüz belli değil. Yine de Amazon’un bağlantı sorunları yaşayan kullanıcılara para iadesi yapması bekleniyor.

Echo Wall Clock, dört adet AA batarya ile çalışıyor ve kurulum için hem Bluetooth hem de Wi-Fi gerekiyor. Sitedeki inceleme yorumlarında, bağlantı sorunlarından ve Wi-Fi bağlantısının kaybedildiğinden bahsediliyor.

Bir mikrofonu ve hoparlörü olmayan standart Echo’ya sahip kullanıcılar için tasarlanan Echo Wall Clock şu anda 29.99 dolarlık (yaklaşık 160 TL) bir fiyata sahip. Echo’ya sahip kullanıcılar saatteki ekran zamanlayıcılarını kullanabilirler. Led göstergeler sayesinde dijital asistan Alexa’ya sormak zorunda kalmadan ne kadar süre kaldığını görebilirler.

Birçok kullanıcı Amazon’un satışları durdurma kararını garip buluyor ve şirketin bu sorunu bir an önce çözerek ürünü yeniden satışa sunmasını bekliyor.