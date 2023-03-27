Amazon'da "Bahar Fırsatları" Başladı

Amazon.com.tr'nin "Bahar Fırsatları" kampanyası başladı. Bu kampanya dahilinde müşteriler elektronik, oyuncağa, moda, ev yaşam ürünleri, spor ve ofis ürünleri gibi birçok farklı kategoride indirimlerden faydalanabilecekler. Kampanya 10 Nisan'a kadar devam edecek.

Bu kampanya dahilinde Amazon.com.tr, müşterilerine Philips, Tefal, Xiaomi, Samsung, Nike, Under Armour, Sony gibi markaların binlerce ürününde avantajlar sunuyor. Elektronik, mutfak aletleri, müzik aletleri ve kişisel bakım ürünleri gibi geniş bir ürün yelpazesinde geçerli olan indirimler, günlük ve saatlik özel tekliflerle birlikte sunulacak.

Prime Üyelerine İndirimde Erken Erişim

Amazon.com.tr, Prime üyelerine "Bahar Fırsatları" dönemi boyunca ilk 8 gün boyunca indirimlere erken erişim ve özel indirimlerin yanı sıra hızlı ve ücretsiz teslimat ile Amazon'da alışveriş ile eğlencenin en iyilerini sunuyor. Ayda sadece 7,90 TL'ye minimum sepet tutarı olmaksızın aynı gün, ertesi gün, iki günde teslimat ve randevulu teslimat seçenekleriyle ücretsiz ve hızlı teslimat seçenekleri sunan Amazon Prime'a hemen üye olmak ve üyelik ayrıcalıklarını 30 gün ücretsiz denemek için Amazon.com.tr/prime adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bahar Fırsatları kampanyası boyunca binlerce üründe sunulacak tüm indirimlere Amazon.com.tr/baharfirsatlari web sayfası ve Amazon mobil uygulaması üzerinden ulaşabilirsiniz.