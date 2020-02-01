Amazon Beklentilerin Çok Üstünde Kazandı

Amazon yetkilileri, yılı beklediklerinden çok daha fazla satış yaparak kapattıklarını açıkladı. Özellikle tatil döneminde gerçekleştirilen yüksek günlük satışların etkisiyle, tahmin ettiklerinden çok daha fazla kâr elde ettiklerini ifade etti.

Hisse senetleri %12’lik bir artış yakalayan şirketin, piyasa değeri 90 milyar dolarlık bir artış yakalamış oldu ve Amazon şirketinin piyasa değeri 1 trilyon doların üzerine çıktı.

Yetkililer, 4 dolar civarında kâr etmeyi beklerken yıl sonunda açıklanan kâr 6,47 dolar oldu.

13 Milyar Dolarlık Servet

Açıklanan gelir sonrasında, Amazon kurucusu ve CEO’su olan Jeff Bazos, servetine 13 milyar dolardan fazla bir meblağ daha eklemiş oldu.

Sadece aralık ayında, son çeyrekteki satışlar %20 oranında artış gösterdi. Bu kadar büyük artışın en büyük nedeni olarak tatil döneminin aralık ayında olması söyleniyor. 86 milyar dolar civarında bir satış tutarı bekleyen yetkililer, yıl sonunda 87 milyar dolar civarında bir tutar ile karşılaştılar.

Bakalım bu yıl Amazon için nasıl geçecek, istenildiği gibi hatta daha da iyi satışlar gerçekleşebilecek mi?