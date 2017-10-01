Amazon, Bilim Kurgu Dizileri Çekecek

Kısa bir süre önce Amazon şirketi daha farklı konseptte TV dizileri çekmeye karar verdiğini açıklamıştı. Bugün şirket tarafından bilim kurgu temalı dizilerin çekileceği bilgisi paylaşılırken, bu dizilerin isimlerinin; Lazarus, Snow Crash ve Ringworld olacağı ifade edildi.

Amazon CEO’su Jeff Bazos’un, şirketin stüdyo şefi Roy Price'a, “Game of Thrones ile yarışabilecek diziler üretin” dediği ortaya çıktı. Bu hedef için çaba gösterdiğini belirten şef, çekilecek bilim kurgu dizilerinde büyük bütçeler harcanacağını da belirtti.

İşte yeni diziler hakkındaki bilgiler:

Lazarus

Greg Rucka ve Michael Lark'ın bir çizgi roman serisine dayanan Lazarus, yakın gelecekteki Lazar isimli bir aleti konu alıyor. Bu aleti kullanan 16 farklı ailenin başından geçenleri, kavgalarını ve müttefiklerini anlatıyor.

Snow Crash

Neal Stephenson'un ünlü romanından esinlenilen dizi, bir pizza teslimatçısını anlatıyor. Gündüzleri sıradan biri olan Metaverse kahramanı, geceleri ise sanal gerçeklikte yer alan bir savaşçı haline geliyor.

Ringword

1970'lerden Larry Niven'in popüler bilim kurgu dizisine dayanan Ringworld, Louis Gridley Wu’nun 200'üncü doğum gününden sonra yaşananları konu alıyor. 200'üncü yaşından sonra farklı bir hayat yaşamak isten Wu, uzaya gitme ve orayı keşfetme kararı alıyor.