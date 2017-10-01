  1. Tamindir
  2. haber
  3. İnternet
  4. Amazon, Bilim Kurgu Dizileri Çekecek

Amazon, Bilim Kurgu Dizileri Çekecek

YORUM YAZ
Ömer Dursun
Ömer Dursun İnternet

Kısa bir süre önce Amazon şirketi daha farklı konseptte TV dizileri çekmeye karar verdiğini açıklamıştı. Bugün şirket tarafından bilim kurgu temalı dizilerin çekileceği bilgisi paylaşılırken, bu dizilerin isimlerinin; Lazarus, Snow Crash ve Ringworld olacağı ifade edildi.

Amazon CEO’su Jeff Bazos’un, şirketin stüdyo şefi Roy Price'a, “Game of Thrones ile yarışabilecek diziler üretin” dediği ortaya çıktı. Bu hedef için çaba gösterdiğini belirten şef, çekilecek bilim kurgu dizilerinde büyük bütçeler harcanacağını da belirtti. 

İşte yeni diziler hakkındaki bilgiler:

Lazarus

Greg Rucka ve Michael Lark'ın bir çizgi roman serisine dayanan Lazarus, yakın gelecekteki Lazar isimli bir aleti konu alıyor. Bu aleti kullanan 16 farklı ailenin başından geçenleri, kavgalarını ve müttefiklerini anlatıyor.

Snow Crash

Neal Stephenson'un ünlü romanından esinlenilen dizi, bir pizza teslimatçısını anlatıyor. Gündüzleri sıradan biri olan Metaverse kahramanı, geceleri ise sanal gerçeklikte yer alan bir savaşçı haline geliyor.   

Ringword

1970'lerden Larry Niven'in popüler bilim kurgu dizisine dayanan Ringworld, Louis Gridley Wu’nun 200'üncü doğum gününden sonra yaşananları konu alıyor. 200'üncü yaşından sonra farklı bir hayat yaşamak isten Wu, uzaya gitme ve orayı keşfetme kararı alıyor.

Amazon'u Türkçe Kullanmak Artık Mümkün! MOBİL Amazon'u Türkçe Kullanmak Artık Mümkün!

Google'dan Amazon Echo Show'a Rakip TEKNOLOJİ Google'dan Amazon Echo Show'a Rakip

Facebook ve Amazon, Premier Lig’in Yayın Haklarını Alabilir İNTERNET Facebook ve Amazon, Premier Lig’in Yayın Haklarını Alabilir

 

ETİKETLER: bilim kurgu amazon

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Internet Download Manager Internet Download Manager
Internet Download Manager Internet Download Manager (IDM), internet üzerinden dosyaları bilgisayarınıza 5 kata kadar daha hızlı bir şekilde indirmenize olanak sağlayan güçlü bir dosya indirme yöneticisidir. DENEME SÜRÜMÜ
Internet Explorer 10 Internet Explorer 10
Internet Explorer 10 Internet Explorer 10'un Windows 7 işletim sistemleri için geliştirilen önizleme sürümü sürümü. ÜCRETSİZ
TKGM Parsel Sorgu TKGM Parsel Sorgu
TKGM Parsel Sorgu TKGM Parsel Sorgu, Android cihazınızdan parsel sorgulaması yapabileceğiniz resmi nitelikli uygulama. ÜCRETSİZ
Internet Explorer 11 (Windows 7) Internet Explorer 11 (Windows 7)
Internet Explorer 11 (Windows 7) Internet Explorer 11'in Windows 7 kullanıcıları için sunulan Yayın Önizleme Sürümü'dür. ÜCRETSİZ
İnternetsiz Kuran-ı Kerim İnternetsiz Kuran-ı Kerim
İnternetsiz Kuran-ı Kerim İnternetsiz Kur'an-ı Kerim sayesinde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e nerede olursanız olun internete ihtiyaç duymadan erişebilirsiniz. ÜCRETSİZ
Kur'an Öğreniyorum Kur'an Öğreniyorum
Kur'an Öğreniyorum Ek kaynağa ihtiyaç duymadan kolayca Kur'an öğrenebilirsiniz. ÜCRETSİZ
Internet Explorer 8 (XP) Internet Explorer 8 (XP)
Internet Explorer 8 (XP) Yeni özellikleri, geliştirilmiş güvenlik seçenekleri, hızlandırılmış yapısı ile keyifli bir web gezintisi sunmayı amaçlayan dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcısı Internet Explorer'ın 8 sürümü tam karşınızda. ÜCRETSİZ
Internet Explorer 9 (Windows 7) Internet Explorer 9 (Windows 7)
Internet Explorer 9 (Windows 7) Internet Explorer 9 sürümünde HTML5 ve CSS3 desteği ve fark yaratacak hızıyla iddialı olan Microsoft, Windows 7 kullanıcılarının web deneyimini daha keyifli hale getirmeyi amaçlıyor. ÜCRETSİZ
Internet Turbo Internet Turbo
Internet Turbo Internet Turbo sayesinde internet bağlantınızın performansını ve hızını %300'lere kadar arttırabilirsiniz. ÜCRETSİZ

YORUMLAR