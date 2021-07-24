Amazon'a Bitcoin ile Ödeme mi Geliyor? İş İlanı Açıldı

Amazon Bitcoin ile ödeme yöntemini araştırıyor. Amazon'un Dijital Para Birimi ve Blockchain strateji için açılan yeni bir iş ilanı, Amazon'un hala ödeme olarak kabul etmediği kripto para birimine geçişini işaret ediyor.

Amazon, yeni bir iş ilanına göre ödeme ekibi için dijital para birimi ve blockchain ürün liderini ekibine katmayı planlıyor. İlk olarak Insider tarafından bildirilen e-ticaret devinin iş ilanı, "Amazon'un Dijital Para Birimi ve Blockchain stratejisini ve ürün yol haritasını geliştirmek için deneyimli bir ürün lideri" arıyor. Şirketin iş tanımıyla ilgili verdiği bilgi ise şöyle:

"Geliştirilmesi gereken yetenekler için durumu geliştirmek, genel vizyon ve ürün stratejisini yönlendirmek ve yeni yetenekler için liderlik yapmak mümkün. Satın alma ve yatırımları yönetmek için Blockchain, Dağıtılmış Defter, Merkez Bankası Dijital Para Birimleri ve Kripto Para Birimi alanındaki uzmanlığınızdan yararlanın."

Amazon Bitcoin ile ödeme yöntemini araştırıyor

Amazon.com ödeme yöntemi olarak şimdilik kripto para birimi kabul etmiyor, ancak bir sözcü Insider'a verdiği demeçte şirketin kripto para alanında meydana gelen yeniliklerden ilham aldığını ve bunun Amazon'da nasıl rol oynayabileceğini araştırdığını söyledi.

Amazon'un bulut bölümü olan Amazon Web Services (AWS) halihazırda blockchain hizmetine sahip. CEO Andy Jassy, ​​2017'de AWS bölümünün başındayken şirketin bu alanı takip ettiğini, ancak Amazon'un "blok zinciri için dağıtılmış bir defter kullanmanın pratik olarak mümkün örneklerini görmediğini" söyledi. Bu yeni başvuru ise Amazon'un blockhain'e olan bakısını değiştirmiş gibi görünüyor.

Dijital para birimi ve blockchain için iş ilanı veren tek şirket Amazon değil. Mayıs ayında Apple da aternatif ödemeler için bir iş geliştirme yöneticisi listesi yayınlamış ve rolün temel nitelikleri arasında dijital cüzdanlar, BNPL, Hızlı Ödemeler, kripto para birimi olduğunu ifade etmişti.

Ayrıca Apple'ın yakın bir tarihte milyarlarca dolarlık BTC alımında bulunduğu söylentileri Twitter'ı karıştırmıştı. ChainLeak CEO'su Joshuwa Roomsburg de söylentilere göre satın alma işlemi için 2,5 milyar doların gözden çıkarıldığını ifade etti. Roomsburg eğer söylentiler doğru ise iPhone alacağını ancak onu kullanmayacağını, sadece bir anı olarak kalması için saklayacağını söyledi.

OnChain Capital CEO'su Ran Neuner, Apple'ın BTC almasının mümkün olduğunu belirtse de teknoloji devinin en azından yakın bir tarihte bu tür bir hamlede bulunmayacağını söyledi.