Amazon Büyümeye Devam Ediyor: Küçük Mağazalar Teslimat Noktaları Olacak

Amerika merkezli teknoloji şirketi Amazon, teslimatı hızlandırmak için küçük işletmelere ortaklık sunmayı planlıyor. Şirket, teslim ettikleri her paket için belirli bir miktar üzerinden anlaşma yaparak her iki tarafında kazançlı çıkmasını sağlayacak bir proje adım atıyor.

Amazon Büyüme Yolunda Yeni Bir Adım Atıyor

Ticaret hacmini genişletmek için projeyi hayata geçirmeyi planlayan Amazon, yeni ortaklar bulmak istiyor. Küçük ölçekli mağazalar, adeta Amazon’un bir bayisi gibi çalışacak. Franchising yöntemine benzer uygulama kırsal bölgelere kargoların daha hızlı ulaşmasını sağlayacak.

E-ticaretin gelişmesiyle birlikte bu tip projelere daha çok ağırlık veren Amazon, bir süredir web sitesinde potansiyel ortak mağazalardan başvuruları kabul ediyor. Günde 20 ila 50 paket aldığını söyleyen Amazon, teslimat programını öncelikle Boston, Los Angeles ve Seattle gibi yoğun şehirlere genişletmeyi planladığını bildirdi.

Amazon bu projeyle çevrim içi sipariş portföyünü genişletmeyi düşünüyor. Uygulamanın ilerleyen zamanlarında Amazon küçük işletmelere ek hizmetler sunabilir. İşletmeler Amazon'da üçüncü taraf satıcı olarak hem kendi işletmelerine hem de Amazon’un büyümesine katkı sağlayabilir.