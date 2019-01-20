Amazon, Çalışanlarını Robotlardan Koruyacak

ABD merkezli online perakende devi Amazon, çalışanlarının robotlar tarafından vurulmaması için “Robotic Tech Vest” isimli yeleğini çalışanlarına dağıtmaya başladı. Bu yelekler sayesinde robotlar işçilerin nerede çalıştığını anlayacak ve olası kazaların önüne geçilmesi sağlanacak. Yeleklerin üzerine yerleştirilen sensörler sayesinde robotlar çevrede bir engel gördüğü anda ani olarak etrafında manevra yapmaları sağlanacak.

Amazon Robotik Başkan Yardımcısı Brad Porter yaptığı açıklamada "r obot sistemlerimizin tümü eğitim materyallerinden fiziksel engellere ve giriş kontrollerine kadar çeşitli güvenlik sistemleri kullanıyor” dedi. Amazon'un depolarına git gide yerleştirilen robotların insanlar ile çarpışması artık yelekler sayesinde ortadan kalkacağına inanılmakta.

Porter, yeleğin “büyük bir başarı” olduğunu ve “bir milyonu aşkın benzersiz aktivasyon” gerçekleştirdiğini söyledi. Dev şirketin iş güvenliğine yatırım yapmasının kesinlikle bir sebebi olduğuna inanan yabancı kaynaklar Amazon depolarında çalışan insanların sürekli olarak şikayetçi olduğu çalışma saatleri, haksız maaşlar ve işyeri kazaları gibi konular yüzünden bu tür çalışmaların yapıldığı sanılmakta.

Geçtiğimiz Nisan ayında, Mesleki Güvenlik ve Sağlık Ulusal Konseyi , Amazon'un ülkedeki en tehlikeli iş yerlerinden biri olduğunu iddia eden bir rapor yayınlamıştı.

Amazon'un iş kazalarını önlemek için yaptığı yelek hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce iş kazaları yelek sayesinde önlenebilecek mi? Yorumlarda düşüncelerinizi bekliyoruz!