Amazon CEO'su Jeff Bezos'a Giyotinli Protesto!

Dünyanın en zengin insanı Amazon CEO'su Jeff Bezos'un Washington DC'deki evinin önüne giyotin getiren protestocular, Amazon'daki kötü çalışma şartlarına dikkat çekiyorken sosyal medyada büyük yankı uyandırmayı başardılar.

Twitter'da hızla büyüyen giyotinli Jeff Bezos protestosunda işçi hakları vurgulanıyor. Amazon'daki çalışma şartları her zaman tartışma konusu olmuşken belki de ilk defa bu kadar yankı uyandıran bir protesto düzenlenmiş oldu. Bezos'un Washington DC'deki evinin önüne giyotin koyan protestocular şöyle bir not düştü: "Fakir halkımızı destekleyin, zengin insanları değil"

DC protesters have set up a “guillotine” in protest of Jeff Bezos in front of his complex in DC pic.twitter.com/VZ0AWTJqaV