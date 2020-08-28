Amazon CEO'su Jeff Bezos Serveti 200 Milyar Doları Geçti!

Amerika Birleşik Devletleri merkezli e-ticaret ve bulut bilişim şirketi olan Amazon'un sahibi olan Jeff Bezos serveti ile 150 ülkeden daha zengin hale geldi. Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos, hiç olmadığı kadar zengin. İşte Jeff Bezos serveti.

Jeff Bezos Serveti ile 150 Ülkeden Daha Zengin

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, Amazon CEO'su Jeff Bezos'un net servetinin 202 milyar dolar üzerine çıktığı görüldü. 200 milyar dolar eşiğini geçen ilk kişi olma ünvanına sahip olan Bezos, ş u anda Microsoft’un ikinci kurucu ortağı Bill Gates’ten 78 milyar dolar daha zengin.

Amazon hisseleri, tüketicilerden gelen benzeri görülmemiş talep nedeniyle Nisan ayında rekor seviyelere ulaştı ve hisse senedi yükselmeye devam ederek piyasa değerine yüz milyarlarca dolar ekledi. Yatırımcılara bu yıl şimdiye kadar %86′dan fazla kazanç sağladı.

Koronavirüs salgını bu büyümeyi hızlandırmaya yardımcı oldu. Çarşamba günü itibariyle şirket 1,7 trilyon doların üzerinde bir değere sahip olurken Apple’ın ardından ABD’deki en değerli ikinci şirket haline geldi.

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